Cansu Dere kimdir? Cansu Dere hayatı ve biyografisi! Cansu Dere kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Cansu Dere, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Cansu Dere hakkında merak edilenler. Cansu Dere hayatı ve biyografisi. Cansu Dere kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Cansu Dere merak konusu oldu. İşte Cansu Dere hakkında merak edilen Cansu Dere kimdir, Cansu Dere hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

CANSU DERE KİMDİR?

Doğum tarihi: 14 Ekim 1980

Kaç yaşında: 40yaşında

Nereli: Ankara

Boy: 1,76 m

Anne tarafından İzmir, İstanbul ve Selanik kökenli, baba tarafından ise Bulgaristan kökenlidir.[1] İlk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamladı. 2000 yılında Kanal D Miss Turkey 3. güzeli oldu ve profesyonel mankenlik yapmaya başladı. İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümünü yarıda bırakarak mankenlik mesleğine ağırlık vermiştir. Hakan Yıldırım, Cengiz Abazoğlu, Ümit Ünal, Evrim Timur, Arzu Kaprol, Bahar Korçan ve Dilek Hanif gibi moda tasarımcılarının defilelerinde yer almıştır. İTKİB'in tüm yurt dışı organizasyonlarında Türkiye'yi temsil eden Cansu Dere, 2002 ve 2003 yılları arasında Paris'te çeşitli defilelere katılmış ve birçok önemli fotoğrafçıyla çalışmalar gerçekleştirmiştir.

2000 yılında televizyon dünyasına girmiştir. İlk sunuculuk deneyimini Kanal D'deki Çocuk ve Müzik programıyla yaşamıştır. Ardından 2004 yılında Show TV'de yayınlanan Türkiye'nin Yıldızları adlı yarışmayı sunmuştur. NTV'de yayınlanan Life Style Moda programında sunuculuğun yanı sıra editörlük de yapmıştır. 2005'te yine NTV'de N Moda programının sunuculuğunu üstlenmiştir.

2004 yılında Hilal Saral'ın yönettiği ve Nazan karakterini canlandırdığı Metro Palas adlı diziyle oyunculuğa adım atmıştır. Daha sonra Türkan Derya'nın yönettiği Alacakaranlık adlı dizide Irmak Bozoğlu karakterini canlandırmıştır. 2005 yılında Zeynep Günay Tan'ın yönettiği Güz Yangını dizisindeki Ceylan rolüyle dikkatleri çeken Dere, bu dönemde Çağan Irmak'ın TV filmi formatında çektiği Kabuslar Evi filminde köylü Esma karakterini oynamıştır. 2006-2008 yılları arasında Sıla isimli dizide Mehmet Akif Alakurt ile birlikte başrol oynayarak popülerliğini arttırmıştır. Sıla karakteri ile yer aldığı dizi ile hayran kazanmaya başlamıştır. 2007'de Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte rol aldığı Son Osmanlı Yandım Ali adlı, Defne karakterini oynadığı dönem filmi 1 milyonun üstünde seyirci tarafından izlenmiştir. 2009 yılında, senaryosunu Onur Ünlü'nün yazdığı ve Taner Elhan'ın yönettiği Acı Aşk adlı filmde rol almıştır. Halit Ergenç, Songül Öden ve Ezgi Asaroğlu ile başrolleri paylaştığı filmde Oya adlı bir fotoğrafçıyı oynamıştır.[3]

2009'da döneme damgasını vuran Ezel dizisindeki Eyşan rolü ile daha da ünlenmiştir. Yine 2009 yılında Totally Spies:Casus Kızlar Her Şey Nasıl Başladı? filminde Alex ve Mandy karakterlerini seslendirmiştir.ç 2010'da Yahşi Batı filminde Mary Lou karakterini oynamıştır.

2011'de Serdar Akar'ın yönettiği, 3. sinema filmi Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm'ü çekmiştir. Filmde Songül isimli bir polisi canlandırmıştır. 2012'de El Yazısı filminde yine başrolü üstlenmiştir. Dere bu kez küçük bir kasabada eczacılık yapan Zeynep rolünü üstlenmiştir.

Muhteşem Yüzyıl dizisinde İranlı Firuze karakteri ile yer almıştır. 2016 Ekim'inde Star TV'de yayınlanmaya başlayan Anne dizisinde Zeynep karakterini canlandırmıştır. Daha sonra 2018 yılında Cansu Dere ile başrolü paylaştığı, internet platformu puhutv'de yayınlanan Şahsiyet dizisinde Nevra Elmas karakterini canlandırmıştır. 2019'da ise Tolga Sarıtaş ile başrolünü paylaştığı, FOX'ta yayınlanan Ferhat ile Şirin dizisinde Banu Karalı karakterini canlandırmıştır fakat proje fazla uzun sürmeyip 6. bölümünde final yapmıştır. 2020 yılında ise Caner Cindoruk ve Melis Sezen ile başrolü paylaştığı, Kanal D'de yayınlanmaya başlayan İngiliz yapımı Doctor Foster dizisinin Türkiye uyarlaması olan Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Asya Yılmaz karakteri ile oyunculuk hayatına devam etmektedir.