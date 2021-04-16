Cansu Canan Özgen kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Cansu Canan Özgen kaç yaşında, biyografisi nedir?
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Cansu Canan Özgen kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Cansu Canan Özgen kaç yaşında, biyografisi nedir?

Cansu Canan Özgen kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Cansu Canan Özgen kaç yaşında, biyografisi nedir?
Haberler.com / Aslı Bayraktar - Haberler | Gündem

Türk televizyon sunucusu ve gazeteci olan Cansu Canan Özgen bugün Star TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. Ekranların sevilen sunucusu şu an 7 aylık hamile ve sadece 5 kilo aldı. Hamilelik sürecinde nasıl beslendiğini bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'ta anlatacak. Peki, biyografisi merak edilen Cansu Canan Özgen kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu:Cansu Canan Özgen kaç yaşında, biyografisi nedir? Detaylar haberimizde

Türk televizyon sunucusu ve gazeteci olan Cansu Canan Özgen bugün Star TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. Ekranların sevilen sunucusu şu an 7 aylık hamile ve sadece 5 kilo aldı. Hamilelik sürecinde nasıl beslendiğini bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'ta anlatacak. Peki, biyografisi merak edilen Cansu Canan Özgen kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Cansu Canan Özgen kaç yaşında, biyografisi nedir? Detaylar haberimizde!

CANSU CANAN ÖZGEN KİMDİR?

Cansu Canan Özgen kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Cansu Canan Özgen kaç yaşında, biyografisi nedir?

Cansu Canan Özgen 23 Eylül 1989'da İstanbul'da doğan Türk televizyon sunucusu, gazeteci ve yazardır.

Anne tarafından Erzurumlu baba tarafından Selanik göçmeni bir aileden gelmektedir. İTÜ Maden Mühendisliği Bölümü mezunudur.

BJK TV'de başladığı sunuculuk kariyerinde daha sonra Habertürk TV'ye geçmiş, burada çalıştığı 2013-2018 yılları arasında haber kuşaklarında sunuculuk yapmış, ayrıca gizem-strateji ve tarihsel konuların ele alındığı "Öteki Gündem" programı ile ekranlara gelmiştir.

2018'de Habertürk TV'den ayrılarak A Haber Kanalı'na geçerek bir süre hafta sonu haber kuşaklarını sunan Özgen 2019 yılının başından itibaren aynı yayın grubuna bağlı A Para kanalına geçerek Cuma geceleri yayınlanan "Gündem Dışı" programıyla ekranlara gelmeye devam etmiştir.

1 Ağustos 2019'da A Para kanalından ayrılan Özgen, TV8'e geçerek "8'de Bugün" programıyla ekranlara gelmeye başlamıştır.

Sunuculuk kariyeri dışında bireysel olarak ve sanat tarihçisi Talha Uğurluel ile kitaplar yazıp yayınlayan Cansu Canan Özgen ayrıca birçok kitap semineri ile fuarda konuşmacı olarak yer almıştır.

Özel hayatı hakkında bilinenler

9 Şubat 2020'de bir süredir beraber olduğu eski basketbol oyuncusu ve Gaziantepspor basketbol takımı yardımcı antrenörü olan Erden Eryüz ile nişanlanmışlar bir süre sonra çift 15 Temmuz 2020'de evlenmiştir.

Cansu Canan Özgen kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Cansu Canan Özgen kaç yaşında, biyografisi nedir?
Cansu Canan Özgen ve eşi Erden Eryüz

CANSU CANAN ÖZGEN KAÇ YAŞINDA?

Cansu Canan Özgen 1989 doğumlu olup 32 yaşındadır.

Cansu Canan Özgen kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Cansu Canan Özgen kaç yaşında, biyografisi nedir?
Gündem Editörü - Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
Gündem Editörü
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