Canlı yayınların sakin ismi çileden çıktı! İYİ Partili Aytun Çıray'a "Kapat telefonu hadsiz" diye bağırdı

Cnn Türk ekranlarında yayınlanan Akıl Çemberi programı, gergin dakikalara sahne oldu. Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın, kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı, gazeteci Hulki Cevizoğlu'nun da yer aldığı programa Aytun Çıray, telefonla bağlandı.

ÇIRAY'IN İFADELERİ SİNİRLENDİRDİ

Çıray'ın canlı yayında konuklarına yönelik "Sizinle uğraşamam." ifadelerine, Yiğitel çok sinirlendi. Çıray'ın konuştuğu esnada araya giren Yiğitel, "Aytun Bey, kapatın. Bu ne biçim cümle? Haddini bil, hadsiz!" diye konuştu.

"SÖZÜNÜ GERİ ALACAK"

Moderatör Şengül'ün "Melik Bey sakin olalım, Aytun Beycevap hakkını kullanmak istedi." sözlerine daha çok öfkelenen Yiğitel, "Sizinle uğraşamam cümlesini geri alacak. Kapat kardeşim! Çok ağır bir cümle bu. Ne demek sizinle uğraşamam. Sen kimsin?" diyerek tepki gösterdi.

Yaşanan bu olayın ardından Çıray yayından ayrılırken, Şengül yönetmeninden programa ara vermesini istedi.

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