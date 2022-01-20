Canlı yayında yaptığı dans nedeniyle Twitch yayıncısı Pqueen hakkında soruşturma başlatıldı

Pqueen kullanıcı adlı Twitch yayıncısı Pelin Baynazoğlu, canlı yayın sırasında yaptığı dans nedeniyle hakkında soruşturma açıldığını duyurdu. Baynazoğlu, "aşırı komik bir konu hakkında açılan soruşturma" için ifade vermeye gittiğini söyledi.

Twitch yayıncısı Pqueen'in geçmiş bir canlı yayınında yaptığı bir dans nedeniyle ve Cumhurbaşkanı'na hakaretten dolayı soruşturma başlatıldığı açıklandı. Pqueen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ifade vermeye gittiğini belirtti.

YAPTIĞI DANS NEDENİYLE SORUŞTURMA AÇILDI

Twitch yayıncısı Pqueen'in Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Aşırı komik bir konuda hakkımda soruşturma açıldı ifade verdim bugün." sözlerine yer verdi. Canlı yayın sırasında 'Yaşasın ırkımız, Çin'e bedel kırkımız' şarkısı ile yaptığı dans hareketleri sonrasında Cimer'e şikayet edildiğini ve hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

"BANA AİT OLMADIĞI HALDE SORUŞTURMA BANA AÇILIYOR"

Pqueen, karakola ifadesini verdikten sonra Twitch'te yaptığı canlı yayında başına gelenleri anlattı. Yaptığı dansın yanı sıra Cumhurbaşkanı'na hakaretten dolayı da çağrıldığını belirtti. Yayıncı Pqueen, "Dosyada bir hesap Tiktok'ta paylaşım yapıyor. Dalga geçiyor. Bana ait olmadığı yazıldığı halde bana soruşturma açılıyor." ifadelerine yer verdi.

SUÇLAMALAR İLE KARŞI KARŞIYA KALDI

Pqueen, aylar önceki canlı yayınında yaptığı dans nedeniyle ve kendisi ile ilgisi olmayan Cumhurbaşkanı'na hakaret videosu yüzünden 'halkı kin ve düşmanlığa sevk etme' suçlamasıyla karşı karşıya kaldığını ve bu nedenlerden dolayı soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yayıncı, açılan soruşturmanın gidişatı hakkında belirsizlik olduğunu ve durumun bir davaya dönüşebileceğini de belirtti.

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri