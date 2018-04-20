Canlı Yayında Skandal! Bir Anda Göğüslerini Açtı

İspanya'daki Survivor yarışmasının canlı yayınlanan son bölümünde, 26 yaşındaki yarışmacı Oriana Marzoli üç arkadaşı ile otururken, programda bulunan misafir bir kadın aniden ayağa kalkıp Oriana'nın elbiselerin yukarı çekti. Sutyen giymemiş olan Oriana'nın göğüsleri canlı yayında dışarı ekrana yansıdı.

TALİHSİZ KADIN ÇOK UTANDI

Oriana, program sunucusu ile fiziği hakkında konuşurken sunucu kendisine ayağa kalkmasını söyledi. Oriana ayağa kalktığı sırada programda misafir olan Gahona isimli kadın arkasından yaklaşıp elbiselerini yukarı doğru çekti. Utanan kadın hemen sırtını kameralara dönüp göğüslerinin gözükmesine engel olmaya çalışasa da bir kaç saniyeliğine göğüslerinin ifşa olmasına engel olamadı.