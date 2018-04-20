Canlı Yayında Skandal! Bir Anda Göğüslerini Açtı
İspanya'da yayınlanan Survivor programında büyük bir skandal yaşandı. Bir konuk bir diğerinin elbisesini birden bire yukarı kaldırınca talihsiz kadının göğüsleri canlı yayında ekrana yansıdı.
İspanya'daki Survivor yarışmasının canlı yayınlanan son bölümünde, 26 yaşındaki yarışmacı Oriana Marzoli üç arkadaşı ile otururken, programda bulunan misafir bir kadın aniden ayağa kalkıp Oriana'nın elbiselerin yukarı çekti. Sutyen giymemiş olan Oriana'nın göğüsleri canlı yayında dışarı ekrana yansıdı.
TALİHSİZ KADIN ÇOK UTANDI
Oriana, program sunucusu ile fiziği hakkında konuşurken sunucu kendisine ayağa kalkmasını söyledi. Oriana ayağa kalktığı sırada programda misafir olan Gahona isimli kadın arkasından yaklaşıp elbiselerini yukarı doğru çekti. Utanan kadın hemen sırtını kameralara dönüp göğüslerinin gözükmesine engel olmaya çalışasa da bir kaç saniyeliğine göğüslerinin ifşa olmasına engel olamadı.
YORUMLAR (9)
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MAŞALLAHCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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yaparlar abi. adam haklı. sende onun eniştesini vurmuştun.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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eyyyyy vatandaş muhtardan oy pusulanızı isterken sizler için bedava olarak dagıtacagımız vazelin ve kremleri muhtardan ısrarla isteyiniz.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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bunlar hormonlumu yoksa bizimkiler mi hormonsuzCevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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her şey ortada zaten oda bunda utaniyor göğüs herşeyi ortada bi ucunu sakliyorlarCevap Yaz 13 2 Yayından Kaldır