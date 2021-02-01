Kızının sapkın ilişkisine dayanamayan anne, Esra Erol'un programında terlik fırlattı

Canlı yayında gündeme gelen olayda, 19 yaşındaki Nilüfer Uysal'ın, sevgilisi Salih Kaya ve onun resmi nikahlı eşi Mevla Kaya ile birlikte yaşadığı ortaya çıkmıştı. Esra Erol'un programına kızı Uysal'ı bulmak için konuk olan Hayriye Uysal, kızının yaşadığı bu sapkın ilişkinin ortaya çıkmasıyla Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı.

ORTALIK KARIŞINCA OLANLAR OLDU

Sapkın ilişkinin canlı yayında açığa çıkmasıyla birlikte milyonlarca kişi programı yakından takip etmeye başladı. Gergin anların yaşandığı stüdyoda, Mevla Kaya bildikleri ve hoş olmayan şeyleri anlatınca ortalık yeniden karıştı.

"GENE GELDİ O TERLİK"

Kızının yaşadığı bu duruma ve tepkilerine karşı daha fazla dayanamayan anne Hayriye Uysal, Salih Kaya ve eşi Mevla Kaya ile kızı Nilüfer Uysal'a sinirlenerek ayağındaki terliği fırlattı. Bu anlara program kapanışı sırasında şahitlik eden ünlü sunucu Esra Erol, "Gene geldi o terlik, kusura bakmayın." dedi.