"Partim FETÖ'ye teslim oldu" dediği için ihraç edilen eski CHP'li Yılmaz Ateş, kendisini savundu

20.11.2019 13:24 | Son Güncelleme: 20.11.2019 13:27

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, CHP Ankara İl Disiplin Kurulu kararıyla partisinden ihraç edildi. Bir TV kanalında yaptığı açıklamalar sonucunda Ateş hakkında CHP tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yılmaz Ateş, Disiplin Kurulu'nca 'ihracına ilişkin tebliğ'in kendisine yapıldığını söyledi.

"ÖZ ELEŞTİRİ KARŞITLIĞI, CHP'NİN İLKELERİYLE BAĞDAŞMAZ"

İhraç kararının kabul edilemez olduğunu belirten Ateş, "Ben bir öz eleştiride bulundum. CHP'lilerin öz eleştiri yapmasını istememek CHP'nin ilkeleriyle bağdaşmaz. Ulusal Kurtuluş Savaşı dahi milletvekillerinin eleştiri hakkını kullandığı bir ortamda yapıldı. Avrupa diktatörlüğe kayarken, Mustafa Kemal Atatürk 1931'deki 3. Olağan Kurultayımızda 'Partinin bir eksikliğini, yanlışlığını gördüğümüz zaman kayıtsız, şartsız eleştireceksiniz. Çünkü bir yanlışlığa gösterilen müsamahanın zararı, faydalarından büyük olur.' diyor. Böyle bir parti geleneğinden geliyoruz. Partiyle ilgili bir öz eleştiri yaptığım için böyle bir kararın alınmasını yok hükmünde sayıyorum. Bununla ilgili gerekli itirazları Yüksek Disiplin Kurulu'na yapacağım" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, Katıldığı bir televizyon programında partisinin FETÖ operasyonuna teslim olduğu yönündeki açıklamasının ardından partisince, kendisine inceleme başlatılmıştı.

Yılmaz Ateş, "MHP'yi ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nü tebrik ediyorum. Maalesef benim partim teslim oldu ama MHP ve Fenerbahçe, FETÖ terör örgütüne teslim olmadı. Eğer dik durabilseydik 15 Temmuz darbe girişimi de olmayacaktı."ifadelerini kullanmıştı.

YILMAZ ATEŞ KİMDİR?

2 Ocak 1953'te Tunceli Ovacık'ta doğdu. Babasının adı Doğan, annesinin adı Şehriban'dır. Konya Selçuk Eğitim Enstitüsü'nü bitirdi. Çeşitli gazetelerde muhabirlik, istihbarat şefliği, yazı işleri müdürlüğü, DİSK Sosyal-İş'te basın müşavirliği yaptı.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) işyeri temsilciliği, Türkiye Gazeteciler ve Basın Sanayi İşçileri Sendikası (Basın-İş) Genel Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD)'nin kuruluş çalışmalarına katıldı ve dört dönem genel başkanlık yaptı. Tunceli Kültür ve Dayanışma Vakfı kuruculuğu ve iki dönem yönetim kurulu üyeliği, Türk-İsveç Dostluk Derneği kuruculuğu ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

20. ve 22. Dönem Ankara Milletvekili. 22. Dönem'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan vekilliği görevini yürüttü.

Ateş, evli ve 3 çocuk babasıdır.