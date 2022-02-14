Canlı yayında muhabire tokat atan gazeteci Muharrem Sarıkaya, Habertürk'teki yazılarına yeniden başladı

Muharrem Sarıkaya'nın Habertürk mesaisi yeniden başladı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportajı sırasında yaşanan ses problemi nedeniyle gazeteci Ahmet Demir'e tokat atan Sarıkaya, tepkiler üzerine özür dilemiş ve Ciner Medya Grubu Ankara Temsilciliği görevinden istifa etmişti. Ancak kurumla ilişiği kesilmeyen Sarıkaya, 17 Aralık'ta ara verdiği yazılarına bugün yeniden başladı.

"YARGIDA UZLAŞARAK, HELALLEŞTİM"

Sarıkaya 'İkinci şans' başlıklı yazısında, "Bir anda öfke kontrolü yapamamanın yarattığı refleksle muhatabını rencide edici bir hareketin faili olarak, muhatabımdan özür diledim. Yargıda uzlaşarak helalleştim; medya grubumuzda temsile dair görevlerimden de istifa ettim... Kısaca vicdanen ve etik açıdan, kusurlu bir davranışın sahibi olarak yapılması gerekenleri yaptım" satırlarına yer verdi.

TEPKİLERİ FAZLA BULMUŞ, HOŞGÖRÜLÜ DAVRANMIŞ

Sarıkaya devamında ise kendisine yönelik tepkilere yönelik şunları yazdı:

"Yolda, otobüste, metroda, trende; o kadar çok mesaj ve telefon aldım ki… Kimi, 'Defalarca özür diledin, buna rağmen hak etmediğin ölçüde küfür ve linçle karşılaştın; bu kadarı da fazla ama…' dedi... Bazıları, 'Bunlara karşı, ne yanıt verdin, ne dava açtın; hoşgörülü davrandın... Yazılarına başla…' cümleleri ile yaklaştı.