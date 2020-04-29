Canlı yayında Erdoğan'la ilgili soruya cevap vermeyen Akşener, kahkaha attı
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Canlı yayında Erdoğan'la ilgili soruya cevap vermeyen Akşener, kahkaha attı

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs salgınıyla ilgili başarısını neden göz ardı ettiğine dair gelen soruya kahkaha atarak karşılık verdi.

29.04.2020 11:55 | Son Güncelleme: 29.04.2020 12:20

Habertürk canlı yayınında Fatih Altaylı'nın konuğu olan İYİ Parti Lideri Meral Akşener, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AKŞENER'İ ZORA SOKAN "ERDOĞAN" SORUSU

Programda zaman zaman izleyiciden gelen soruları da Akşener'e ileten Fatih Altaylı, "Bir vatandaş diyor ki; Sağlık Bakanı ve Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı işleri doğru buluyor. O Sağlık Bakanını görev getirenin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu, o Bilim Kurulu'na onay verenin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu niye göz ardı ediyor?" diye sordu.

"NE OLDU MERAL HANIM?"

Bu soru karşısında bir süre duraksayan Akşener, ardından kahkaha attı. Akşener'in bu hareketi karşısında şaşkınlık yaşayan Altaylı, "Ne oldu Meral Hanım?" sorusunu yöneltti. Akşener de "Güzel soru, çok iyi ya" diyerek kahkaha atmaya devam etti.

Canlı yayında Erdoğan'la ilgili soruya cevap vermeyen Akşener, kahkaha attı

Politika Manşet

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