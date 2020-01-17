Canlı yayında cinsel ilişki sorusu soran Zahide Yetiş'e tepki yağdı
Canlı yayında konuğu Dr. Feridun Kunak'a "Utanma sıkılma yok, bana bunu soranlar var" diyerek ters ilişki hakkında soru soran Zahide Yetiş, Twitter'da gündem oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı, çocukların televizyon izlediği saatlerde böyle bir soru soran Yetiş'e tepki gösterdi.
Uzun yıllardır Show TV ekranlarında gündüz kuşağında program yapan Zahide Yetiş, canlı yayında konuğuna sorduğu soruyla olay yarattı. Hemoroid ağrılarının ve tedavi yöntemlerinin konuşulduğu programda Zahide Yetiş, Dr. Feridun Kunak'a cinsel ilişki hakkında soru sorunca Twitter'dan tepki yağdı.
CANLI YAYINDA TERS İLİŞKİYİ SORDU
Zahide Yetiş, Dr. Feridun Kunak'a "Valla bu işte utanma sıkılma yok. Bana bunu soranlar var. Ben de sizin sesiniz olduğum için sormam lazım. Hocam bazen cinsel hayatta beyler farklı şeyler istiyor. Hanımlar da bazen hayır diyemiyor. Zaten bize göre de günah. Hemoroid ondan kaynaklı olabilir mi?" sorusunu yöneltti.
Kunak ise Yetiş'in sorusuna "Kesilikle onu yapmayınız. Çok tehlikeli. İslami açıdan da günahtır. Ayrıca o noktada zarları da yırtabilirsiniz. Çok büyük sıkıntılara sebep olabilir" sözleriyle yanıt verdi.
TWITTER'DA TEPKİ YAĞDI
İkilinin arasında yaşanan bu diyalog sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Kısa sürede Twitter'da gündem olan konuyla alakalı bir çok kullanıcı Yetiş'e tepki gösterdi. Yetiş'in gündüz kuşağında program sunduğu için daha dikkatli olması gerektiğini söyleyen kullanıcılar"Ayıp, çocuklar da izliyor" diyerek ekranda yaşanan olaya karşı çıktı.
İşte Zahide Yetiş hakkında yapılan bazı yorumlar:
Haber Videosu: Canlı yayında cinsel ilişki sorusu soran Zahide Yetiş'e tepki yağdı
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''Kim namus ve ahlâk şövalyeliği yapıyorsa, Bilin ki en namussuzu o'' dur. '' -Friedrich NietzscheCevap Yaz Yayından Kaldır
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evde cocuk musafir var iken turk tv acmaya korkuyorum ne rezalet cikacak belli degil o zaman birisi cikip seni merak ediyorum soyun dese soyunacak mi tam rezalet rtuk ne yapar cok merak ediyorum kanal kapatma cezalari geri gelmesi gerek para cezalar cok az ve komik onun yerine kanal kapatma ve kapana kanal yazili aciklama ile bir bir eseklik yaptik kapandi yazisi konmasi gerek zaten sayisiz kanal var kapatsan da sorun olmzCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Abi aptal mısınız? Ahlak bekçisi falan mı kesildiniz. Çocuklarınıza küçük yaştan cinsellik eğitimi verinki damacana, köpekle falan ilişkiye gireceğim diye uğraşmasın bunun ayıp bir yani yok. Asıl ayıp olan bu durumu senin ayıp görmen. . .Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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daha yenimi anladız zahide yetişin programının ne olduğununCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Gaz kaçıran bağzı sanatçılar vardı TV lerde. hatta Hadise de gülmüştü. Doktor söyleyince geldi aklıma.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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ne var kardeşim uslubuyla sordu kadıncağız, millet başka nerede öğrensin bu ne taşlama anlamadım. kadın ters ilşki felanda demedi ayrıca bakın yukarıda yazdığı gibi. tv dizilerinde daha büyük tacizler tecavüzler cinayetler var bunlara takılın lütfen. .Cevap Yaz 32 14 Yayından Kaldır
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hepiniz ahlak bekçisi kesilirsiniz kadın soru sormuş ne var bundaCevap Yaz 23 14 Yayından Kaldır
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RTÜK, kaldır bu rezil programları. . .Cevap Yaz 14 14 Yayından Kaldır
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Zahide hanıma yakıştıramadım çocuğum arkadaşına sormuş çok utandım yazıklar olsunCevap Yaz 9 16 Yayından Kaldır
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çok doğru mantık !!!. aslında oynasın diye çocuğunun eline verdiğin telefondan gizli saklı senin kontrolünde olmadan daha açık ve seçik öğrenmesi lazımdı10 6 Yayından Kaldır