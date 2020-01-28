CANLI | Trump, İsrail-Filistin sorununu çözmek için hazırladığı 'Yüzyılın Anlaşmasını' açıklıyor
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CANLI | Trump, İsrail-Filistin sorununu çözmek için hazırladığı 'Yüzyılın Anlaşmasını' açıklıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Filistin-İsrail meselesine "çözüm bulmak" iddiasıyla hazırladığı "Yüzyılın Anlaşmasını" açıklıyor. Söz konusu anlaşma İsrail hükümeti tarafından memnuniyetler karşılanırken, Filistinli yetkililerin tepkisini çekti.

28.01.2020 20:16 | Son Güncelleme: 28.01.2020 20:16
CANLI | Trump, İsrail-Filistin sorununu çözmek için hazırladığı 'Yüzyılın Anlaşmasını' açıklıyor

Başkanı , Filistin-İsrail meselesine "çözüm bulmak" iddiasıyla hazırladığı "Yüzyılın Anlaşmasını" açıklıyor. Söz konusu anlaşma İsrail hükümeti tarafından memnuniyetler karşılanırken, Filistinli yetkililerin tepkisini çekti.


Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde bugün düzenlenen gösterilerde, ABD ile İsrail'in izlediği politikalara tepki gösteren eylemciler, "Yüzyılın Anlaşması'na hayır" sloganları attı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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