CANLI | Payitaht Abdülhamid 135. yeni bölüm canlı izle! Payitaht Abdülhamid son bölüm full izle! Payitaht Abdülhamid 135. yeni bölüm fragmanı izle!

TRT1 Payitaht Andülhamid dizisi, Osmanlı Devleti'nin 34. Padişahı II. Abdülhamid saltanatının son 13 yılında geçen olayları sanatsal bir şekilde anlatmaktadır. Padişah Abdülhamid Han'ın düşmanlara ve Osmanları Devleti'ni yıkmaya, zarar vermeye kalkışanlara karşı verdiği savaşı konu alan tarih dizisi bu hafta 135. bölümüyle ekranlarda olacak. Attığı her adım, kalkıştığı her hamle ve kullandığı her strateji ayrı bir akıl ürünü olan Padişah Abdülhamid ve Osmanlı Devleti, bu hafta neler yaşayacak? Peki Payitaht Abdülhamid yeni bölümde neler olacak? Payitaht Abdülhamid 135. yeni bölüm canlı izle! Payitaht Abdülhamid son bölüm full izle! Payitaht Abdülhamid 135. yeni bölüm fragmanı izle!

TRT1'in sevilen tarih dizisi Payitaht Abdülhamid bu akşam yani 22 Ocak Cuma akşamı saat 20:00'da TRT 1 ekranlarında olacak.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Abdülhamid'in devleti payidar yapmak ve devleti düşmanların soktuğu cendereden kurtarmak için verdiği savaş devam etmektedir.

Sefirler Mürzsteg kararlarını Abdülhamid'e daha bildirmeden Abdülhamid Mürzsteg kararlarına karşı bir hamle yapar. Abdülhamid'in Akabe tren hattı hamlesi bütün taşları yerinden oynatır. Ticari dengeleri bozulan düşmanlar Abdülhamid'in karşısında birleşir.

Bidar, yaşanan olaylardan sonra kimseye güvenemez olur. 5. Murad'ın kızları Fatma ve Aliye Sultan'ın saraya gelmesi Bidar'ı fazlasıyla rahatsız eder. 5.Murat'ın vefat haberi Abdülhamid'i üzerken Masonları umutlandırır. Büyük loca olabilmek için 5. Murat'ın yerine geçecek üyeyi beklemektedirler.

Düşmanlar Akabe demiryolunu engellemek için harekete geçer. Art arda depo ve fabrikalarda patlamalar olur. 5. Murat'ın vasisi, Masonların büyük umudu, Abdülhamid'in gizli düşmanı kimdir?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NELER OLDU? PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 134. SON BÖLÜM FULL KESİNTİSİZ İZLE!

Kırım Türklerini kurtarmak için Rus filosunun boğazdan geçişine müsaade eden Abdülhamid, meselenin gizlilik içinde sonuçlanmasını ister. Hechler ise gücünü Selanik Mason Locası ile birleştirerek planın ifşa olmasını sağlamaya çalışır. Oğlu Ali Osman'ın kimin elinde olduğunu bilmeyen Eşref Aziz, ona ulaşmak için her yolu dener. Naime ve Aliye bu kez Saliha Sultan'ı saraydan göndermek için tehlikeli bir yol seçerler. Stefano da onlara yardım edecektir. Naime, annesi Bidar Sultan'ın kaderini Saliha'ya yaşatmaya çalışırken Stefano da kendi tertibini yapar. Bu tertiple Abdülhamid hem kızını, hem Saliha Sultan'ı kaybedecektir.

