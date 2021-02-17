Canlı dersler ne zaman bitecek? 2021 Bakan Selçuk'tan açıklama geldi

Canlı dersler ne zaman bitecek? Koronavirüs salgını sebebiyle 20 Kasım'da yüz yüze eğitime ara verildi. 25 Ocak 2021 Pazartesi günü ise yarıyıl tatili başladı. Milyonlarca öğrenci ikinci yarıyılın ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Bakan Selçuk'tan açıklama geldi.

Haziran ayının sonlarının yaklaşmasıyla birlikte uzaktan eğitimin ne zaman biteceğini merak eden öğrenciler araştırmalarına hız verdi. Yorucu geçen bir eğitim ve öğretim sezonun ardından tatil yapmak isteyen öğrenciler, 2020'de canlı derslerin ne zaman biteceğini sorguluyor. Peki, canlı dersler ne zaman bitecek? EBA uzaktan eğitim ne zaman bitecek?

CANLI DERSLER NE ZAMAN BİTECEK?

2019-2020 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yüz yüze eğitim yapılamadan uzaktan eğitim ile tamamlanacak. Bu eğitim öğretim yılına ilişkin iş ve işlemler öğrencilerin birinci dönem puanı ve devamsızlık durumu dikkate alınarak yapılacak.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında okullarda yüz yüze eğitimin tamamlandığını açıkladığını belirterek, uzaktan eğitim sürecinin 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edeceğini belirtti.

TELAFİ EĞİTİMİN AYRINTILARI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitiminin 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacağını ve üç hafta süreceğini bildirdi.

MEB'den yapılan açıklamaya göre, uzaktan eğitim süreci 19 Haziran Cuma günü tamamlanacak.

Resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitimi 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Yüz yüze telafi eğitimleri üç hafta sürecek ve ders yılında destekleme ve yetiştirme kursları aracılığıyla yıl boyu devam edecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, uzaktan eğitim sürecinin arka planında telafi eğitimlerinin planlanmasıyla ilgili çalışmaların büyük titizlik içinde sürdürüldüğünü bildirdi.

Bakan Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

"EBA TV ve EBA internet uygulamasını mutlaka yüz yüze telafi eğitimleriyle destekleyeceğiz. Bu süreçte öncelikle öğrencilerimizin okula uyumuna, psikososyal anlamda desteklenmelerine, uzaktan eğitimde elde edilen kazanımların ve akademik ihtiyaç durumunun tespitine, temel derslerdeki telafisine yoğunlaşıp destekleme ve yetiştirme kursları ile telafi eğitimlerimize yıl içerisinde devam edeceğiz."