Canlı Beşiktaş-Konyaspor maçı izle! Beşiktaş-Konyaspor muhtemel 11'ler! Beşiktaş-Konyaspor maçı kaç kaç?
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Canlı Beşiktaş-Konyaspor maçı izle! Beşiktaş-Konyaspor muhtemel 11'ler! Beşiktaş-Konyaspor maçı kaç kaç?

07.02.2021 19:17 | Son Güncelleme: 07.02.2021 19:22
Canlı Beşiktaş-Konyaspor maçı izle! Beşiktaş-Konyaspor muhtemel 11'ler! Beşiktaş-Konyaspor maçı kaç kaç?

Süper Lig'in 24. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren maçta Beşiktaş, Konyaspor'u konuk ediyor. Konyaspor ise 5 maçlık galibiyet hasretini sona erdirmek istiyor. Mücadele saat 19.00'da başladı. Peki, Canlı Beşiktaş-Konyaspor maçı izle! Beşiktaş-Konyaspor muhtemel 11'ler! Beşiktaş-Konyaspor maçı kaç kaç?

Süper Lig'in 24. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren maçta Beşiktaş, Konyaspor'u konuk ediyor. Konyaspor ise 5 maçlık galibiyet hasretini sona erdirmek istiyor. Mücadele saat 19.00'da başladı. Peki, Canlı Beşiktaş-Konyaspor maçı izle! Beşiktaş-Konyaspor muhtemel 11'ler! Beşiktaş-Konyaspor maçı kaç kaç? İşte detaylar haberimizde…

BEŞİKTAŞ- KONYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Beşiktaş-Konyaspor maçı saat 19.00'da başlamıştır. 0-0 ilerleyen maç oynandıkça sitemizden takip edebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ- KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef de Souza, Necip Uysal, Adem Ljajic, Ghezzal, Cyle Larin, Aboubakar

Yedekler: Emre, Utku, Montero, Nkoudou, Oğuzhan, Atiba, Hasic, Bilal, Serdar.

Konyaspor: Eray, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Amir, Shengelia, Sekidika, Miya, Kravets

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