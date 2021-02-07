Canlı Beşiktaş-Konyaspor maçı izle! Beşiktaş-Konyaspor muhtemel 11'ler! Beşiktaş-Konyaspor maçı kaç kaç?
Süper Lig'in 24. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren maçta Beşiktaş, Konyaspor'u konuk ediyor. Konyaspor ise 5 maçlık galibiyet hasretini sona erdirmek istiyor. Mücadele saat 19.00'da başladı. Peki, Canlı Beşiktaş-Konyaspor maçı izle! Beşiktaş-Konyaspor muhtemel 11'ler! Beşiktaş-Konyaspor maçı kaç kaç?
Süper Lig'in 24. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren maçta Beşiktaş, Konyaspor'u konuk ediyor. Konyaspor ise 5 maçlık galibiyet hasretini sona erdirmek istiyor. Mücadele saat 19.00'da başladı. Peki, Canlı Beşiktaş-Konyaspor maçı izle! Beşiktaş-Konyaspor muhtemel 11'ler! Beşiktaş-Konyaspor maçı kaç kaç? İşte detaylar haberimizde…
BEŞİKTAŞ- KONYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ?
Beşiktaş-Konyaspor maçı saat 19.00'da başlamıştır. 0-0 ilerleyen maç oynandıkça sitemizden takip edebilirsiniz.
BEŞİKTAŞ- KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef de Souza, Necip Uysal, Adem Ljajic, Ghezzal, Cyle Larin, Aboubakar
Yedekler: Emre, Utku, Montero, Nkoudou, Oğuzhan, Atiba, Hasic, Bilal, Serdar.
Konyaspor: Eray, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Amir, Shengelia, Sekidika, Miya, Kravets