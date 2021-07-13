Çankırı Valisi Ayaz: "Kurban kesim yerlerinde ikram olmayacak"

Çankırı Valisi Ayaz: "Kurban kesim yerlerinde ikram olmayacak" Çankırı'da kesim yerlerine sadece kurban sahipleri girebilecek Çankırı'da delta varyantı sayısı artıyor, vaka 19 oldu Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, "Geçen yılki Kurban Bayramından sonra vakalarımız çok ciddi sayılara ulaşmış,...

Çankırı Valisi Ayaz: "Kurban kesim yerlerinde ikram olmayacak"

Çankırı'da kesim yerlerine sadece kurban sahipleri girebilecek

Çankırı'da delta varyantı sayısı artıyor, vaka 19 oldu

ÇANKIRI - Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, "Geçen yılki Kurban Bayramından sonra vakalarımız çok ciddi sayılara ulaşmış, bunun sonucunda da çok sayıda ölüm gerçekleşmişti. Onun için kesinlikle kurban kesim yerlerinde ikram olmayacak. Sadece kurban sahiplerinin kurban kesim yerlerine gitmelerine izin verilecek" dedi.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz Kurban Bayramı öncesinde il genelinde alınan tedbirlerin yanı sıra kentteki korona virüs tablosu hakkında açıklamalarda bulundu. Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Valilik Toplantı Salonunda düzenlediği basın toplantısında, Kurban Bayramı münasebetiyle yapılan çalışmalarda kentte 174 noktada kurban kesim alanı olduğunu söyledi.

"Kurban kesim yerlerinde ikram olmayacak"

Vali Ayaz, "Bu 174 yerle ilgili olarak gerekli tedbirler alınacak, işletme sahiplerine gerekli tebligatlar yapılacak. Geçen yılki Kurban Bayramında acı olarak tecrübe ettiğimiz malumunuz kurbandan sonra vakalarımız çok ciddi sayılara ulaşmış, bunun sonucunda da çok sayıda ölüm gerçekleşmişti. Onun için kesinlikle kurban kesim yerlerinde ikram olmayacak. Biz her türlü vasıtayla ilan ediyoruz, sadece kurban sahiplerinin kurban kesim yerlerine gitmelerine izin verilecek. Vatandaş maalesef ailecek gidiyor, zaten kurban hisseli ilave aile bireyleri de eklenince ciddi bir kalabalık oluyor. Bunu engellememiz lazım. Bir kere daha söylüyoruz hastalık devam ediyor. Kurban 3 gün boyunca kesilebiliyor dinen. Bunda bir sıkıntı yok. Vatandaşımızın birinci gün kesmeyle ilgili olan ısrarı aslında birazcık kalabalıklara sebep oluyor. Bir kere daha hatırlatmak istiyoruz. Hastalık devam ediyor. Biraz daha belki sabırlı olunur ikinci veya üçüncü günlere yayılırsa daha iyi olur diye düşünüyoruz" dedi.

Kentte delta varyantının devam ettiğini belirten Vali Ayaz, "Vaka sayısında ciddi bir artış yok ama delta sayısı il genelinde 19 oldu. Son toplantımızdan bu yana 3 vatandaşımızı kaybettik korona virüs sebebiyle. Yaklaşık 2 hafta. Aşıyla ilgili olarak son hayatını kaybeden vatandaşımız ve şu anda entübe olan vatandaşımız ikisi de hiç aşı olmamışlar. Gerçekten anlaşılabilir bir durum değil. Vatandaş aşının riskinden bahsediyor, korona virüs olma riskini alıyor. Bu iki riski karşılaştırınca takdir sizlerin ama 81 yaşındaki birisinin aşı olmamasının hiçbir açıklaması yok bizce ve şu anda vatandaşımız entübe. İnşallah iyileşir ama hayatını kaybetme riski de büyük. Her ne kadar bir miktar ilerleme kaydetsek de sağlık bakanlığımızın açıklamalarını siz de görüyorsunuz aşılamada hala istediğimiz yerde değiliz. Birazcık daha yol almamız gerekmekte. Bunun dışında trafik ve genel güvenlik tedbirlerimiz alınacak" ifadelerini kullandı.

"Aşılamada Türkiye genelinde 19. sıradayız"

İl gelinde oluşabilecek harekete yönelik açıklama bulunan Vali Ayaz, "Biz aslında Ramazan öncesinde başladığımız bir yöntem vardı. Köyden gelen herkese muhtarlık aracılığıyla tebligatta bulunuyorduk 7 gün boyunca izolasyonda bulunmalarını ve muhtarlıklar bu tebligatların bir örneğini vatandaşa bir örneğini jandarmaya teslim ediyorlar. Jandarma da onun kontrolünü sağlıyor. Bunun çok faydasını da gördük. Ona devam edeceğiz. Salgın uzun süredir şehir girişlerinde kontrollerimiz devam ediyor. O uygulamamıza devam edeceğiz. Ciddi bir hareket olacak biz elimizden gelen tedbirleri alacağız ama işin gerçeği nihai sorumluluk vatandaşın. İnşallah düşük bir vaka sayısıyla kurbana giriyoruz. İkinci avantajımız nüfusumuzun istediğimiz oranda olmasak da belli sayıdaki nüfusumuz aşılanmış durumda. Dezavantajımız şu, psikoloji çok rahat. Vatandaş şu anda hastalığın bittiği kanaatinde genel manada. Son günlerde ilin merkezindeki vaka sayısı salgının büyük çoğunluğunda tam tersiydi ilçeler ve köylerdeki vaka sayısından daha az. İl merkezinde 1-1.5 aydır daha az vaka çıkıyor köylerde ve ilçelerde daha fazla çıkıyor. Bu da köy ve ilçelerdeki hareketin bir göstergesi. Rahatlama için çok erken onun için tedbirlere devam edilmesini ve aşıya sığınılmasını istiyoruz. Şu anda elimizdeki sert tedbirlerin hiçbirisi kalmadığı için en büyük sigorta aşı. Orada istediğimiz sayıya ulaşamadığımız sürece risk devam edecek. İl genelinde toplam yaptığımız aşı 159 bin 720 totalde bir iki ve üçüncü doz. 11 bin 182 de üçüncü dozumuz var çünkü. İl genelinde de iki doz 37,5 tek doz yüzde 66,6 daha alınacak yol var ama şu andaki tabloyu da işin gerçeği bu aşılama oranlarına borçluyuz. Sağlık Bakanlığımızın verilerine göre de Türkiye genelinde aşılamada 19'uncu sıradayız" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hilmi Çelikel