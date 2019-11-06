Çankırı Valisi Aktaş, organlarını bağışladı

06.11.2019 10:41 | Son Güncelleme: 06.11.2019 10:42

ÇANKIRI Valisi Hamdi Bilge Aktaş, '3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası' nedeniyle ziyaret ettiği devlet hastanesinde organlarını bağışladı.

Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, eşi Seval Aktaş ile birlikte Çankırı Devlet Hastanesi'ndeki diyaliz hastalarını ziyaret etti. Hastalarla tek tek görüşüp, 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Aktaş çifti, hasta yakınlarına, karanfil ve Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı çantaları verdi.

Kaynak: DHA

Diyaliz hastaları için organ ve doku bağışının çok önemli olduğunu belirten Vali Aktaş, "Ben de bütün organlarımı bağışlıyorum. Organlarım öldükten sonra benimle toprak olacağına ihtiyaç sahiplerine can olsun. Çankırılı hemşehrilerimize ve tüm dostlarımıza organ bağışı yapmalarını tavsiye ediyorum" dedi. Daha sonra da hastanenin başhekimlik binasındaki organ bağışı standında organ bağışıyla ilgili evrakları doldurdu.