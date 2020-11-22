Çankırı sokağa çıkma kısıtlamasına uydu
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Çankırı sokağa çıkma kısıtlamasına uydu

22.11.2020 00:36 | Son Güncelleme: 22.11.2020 00:40
Çankırı sokağa çıkma kısıtlamasına uydu

Korona virüs tedbirleri kapsamında başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında Çankırı'da hayat adeta durdu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında Çankırı'da hayat adeta durdu. Çankırı'da vatandaşların kısıtlama kararına uyduğu gözlendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında akşam 20.00 itibari ile tüm ülkede sokağa çıkma kısıtlaması başlatıldı. Başlatılan kısıtlama kapsamında tüm vatandaşlar evlerine çekilirken cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kentin çeşitli noktalarında görev alarak sokaktaki kişileri denetledi. Uygulanan karar kapsamında Çankırı halkının karara genel olarak uyduğu gözlendi. - ÇANKIRI

Çankırı sokağa çıkma kısıtlamasına uydu
Çankırı sokağa çıkma kısıtlamasına uydu
Çankırı sokağa çıkma kısıtlamasına uydu
Çankırı sokağa çıkma kısıtlamasına uydu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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