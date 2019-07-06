Çankırı, eski Bakan Saygın'ı ziyaret etti

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan eski Devlet Bakanı Işılay Saygın'ı ziyaret etti.

Çankırı, yaptığı açıklamada, rahatsızlığı nedeniyle Ege üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü Yoğun Bakım Servisine kaldırılan eski Devlet Bakanı Saygın'ı ziyaret ettiğini belirtti.

Saygın'ın yoğun bakımda olmasından dolayı bizzat kendisi ile görüşemediğine işaret eden Çankırı, ailesi, sevenleri ve doktorlarından Saygın'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldığına değindi.

Eski Bakan Saygın'ın hem siyaset hem de ülke açısından müstesna bir kişiliğe sahip olduğunu aktaran Bölünmez Çankırı, şunları kaydetti:

"Eski Bakanımız Işılay Saygın sadece İzmir için değil tüm Türkiye için çok önemli bir kadın şahsiyettir. Kendisi İzmir'de ve Türkiye'de yaptığı hizmetlerle toplumun sevgisini ve takdirini kazanmıştır. Hiç kimseyi geri çevirmeyen kişiliği ve herkesin derdi ile dertlenen yapısı ile toplumun nazarında farklı bir yere sahiptir. Kendisinden sonra gelen Türk kadınlarına örnek rol model olan eski Bakanımız Saygın'ı zor günlerde ziyaret ederek bir nebze de olsa moral vermek istedim. İnşallah sevenlerinin desteği, doktorlarının gayreti ve Allah'ın izniyle tekrar eski sağlığına kavuşacaktır."

Kaynak: AA