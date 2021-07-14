Çankırı'dan Ömer Halisdemir'in kabrine toprak getirdiler

15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan ve Çankırı'ya defnedilen 11 şehidin kabirlerinden alınan topraklar, bisikletli grup tarafından şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in mezarına ulaştırılmak üzere Niğde'ye getirildi.