Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

23.03.2021 11:39 | Son Güncelleme: 23.03.2021 11:48
Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu imal ve ticareti suçlarını işleyen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, Korgun ilçesinde S.A, M.A, V.İ, C.D. ve K.G'yi uyuşturucu ticareti yaparken yakaladı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 781 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüphelilerden M.A, V.İ, C.D. ve K.G. jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen S.A. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

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