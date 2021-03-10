Çankırı'da kamu kurumu lojmanlarından hırsızlık yaptığı öne sürülen 8 şüpheli yakalandı
Çankırı'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.
Çankırı'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.
Kentteki kamu kurumlarına ait boş lojmanlardan 250 kalorifer peteği, 5 su sayacı, 143 musluk bataryası ve musluk gibi malzemelerin çalınması üzerine Çankırı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Ekiplerce yapılan çalışma sonucu kimlikleri belirlenen şüpheliler B.T, H.G, B.Ö, R.K, S.M, M.Ö, A.S. ve B.K. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Şüphelilerden bazılarının başka hırsızlık suçlarından da kaydı olduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın