Çankırı'da jandarma, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı - Haberler
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Çankırı'da jandarma, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

Çankırı'da jandarma, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı
AA / Muhammed Kaygın - Haberler | Güncel

Çankırı'da jandarma ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle beslenmekte güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da jandarma ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle beslenmekte güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi ( Haydi ), Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleriyle, Eldivan ilçesinde yaban hayvanları için yürütülen çalışmaya katıldı.

Jandarma yemekhanesinden artan ekmekler de bölgedeki vatandaşlarla, sokak hayvanları için belirlenen noktalara bırakıldı.

Ekipler ayrıca vatandaşlara HAYDİ'nin çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

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AA / Muhammed Kaygın - Son Dakika Haberleri

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