Çankırı'da diplomatlar kayak pistinde yarıştı
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Çankırı'da diplomatlar kayak pistinde yarıştı

27.02.2021 21:11 | Son Güncelleme: 27.02.2021 21:15
Çankırı'da diplomatlar kayak pistinde yarıştı

ÇANKIRI'da bulunan Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde, 12 ülkenin diplomatları ve yakınlarının katılımıyla 'Diplomatik Kayak Yarışı' düzenlendi.

ÇANKIRI'da bulunan Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde, 12 ülkenin diplomatları ve yakınlarının katılımıyla 'Diplomatik Kayak Yarışı' düzenlendi. 

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'de bulunan yabancı ülke temsilcileri için Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde kayak etkinliği düzenledi. Çekya Büyükelçiliği, Ilgaz Kaymakamlığı ve Ilgaz Belediyesi'nin de katkısıyla gerçekleştirilen 'Diplomatik Kayak Yarışı' etkinliğinde, 12 ülkeden diplomatlar ve aileleri ile sporculardan oluşan 51 kişi kar üzerinde kıyasıya yarıştı.

Yarışların ardından düzenlenen ödül töreninde konuşan Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, etkinlikten dolayı katılımcılara teşekkür etti. AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu ile Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Pavel Vaçek'in programı organize ettiğini dile getiren Ayaz, "Biz de elimizden geldiğince Belediyemizle ve Kaymakamlığımızla gayret göstererek faaliyetin gerçekleştirilmesini sağladık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yaz döneminde de bölgemiz güzeldir. Bu güzelliği görmelisiniz. Seneye de burada sizleri ağırlamak isteriz" dedi.

Konuşmaların ardından 6 kategoride toplam 51 yarışmacı arasından dereceye girenlere ödülleri verildi. Dereceye giren sporcular, Dışişleri Bakanlığı'nca da ödüllendirildi. Ayrıca, Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü Büyükelçi Ahmet Başar Şen de Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek'e teşekkür plaketi sundu.


Çankırı'da diplomatlar kayak pistinde yarıştı
Çankırı'da diplomatlar kayak pistinde yarıştı
Çankırı'da diplomatlar kayak pistinde yarıştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan SARICI

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