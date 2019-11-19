Çankırı-binali yıldırım, çankırı'da cenaze namazına katıldı

19.11.2019 20:28 | Son Güncelleme: 19.11.2019 20:32

Binali Yıldırım, Çankırı'da cenaze namazına katıldı

AK Parti İzmir Milletvekili ve eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Çankırı'da dünürü Mehmet Karaman'ın amcası avukat İsmail Hakkı Karaman'ın (72) cenaze törenine katıldı.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın dünürü Mehmet Karaman'ın amcası avukat İsmail Hakkı Karaman, yaşlılığa bağlı olarak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Karaman için Çankırı Ahmet Yesevi Camisi'nde ikindi namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Törene, Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Vali Vekili Abdullah Aslaner, Belediye Başkan Vekili Mehmet Filiz, Çankırı Baro Başkanı Erkan Köroğlu, daire amirleri, avukatlar ve Karaman ailesinin yakınları ile vatandaşlar katıldı. Yıldırım, cenaze namazı öncesi İsmail Hakkı Karaman'ın oğlu Ali Okan Karaman'a başsağlığı diledi. Kılılanan cenaze namazının ardından Karaman, Çankırı Merkez Sarıbaba Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze töreninin ardından kent meydanında esnaf ziyaretinde bulunan Yıldırım, daha sonra kentten ayrıldı.

Kaynak: DHA