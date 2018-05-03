Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz Oldu

Çankırı Belediye Meclisinde Belediye Başkanlığına Hüseyin Boz seçildi.

Eski Başkan İrfan Dinç'in 24 Haziran'da yapılacak olan milletvekilliği seçimi nedeniyle görevinden istifa ederek AK Parti'den milletvekili adayı olması sonrasında Çankırı Belediye Meclisinde başkanlık seçimi gerçekleştirildi. Genel merkezin tek aday olarak gösterdiği Hüseyin Boz, yapılan ilk turda çoğunluğu elde edemediği için 2. turda Çankırı Belediyesinin yeni başkanı oldu.

Çankırı Belediyesi Meclisi yeni başkanını belirledi. 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilecek seçimler nedeniyle İrfan Dinç'in istifa etmesi sonrasında mecliste belediye başkanlığı seçimi gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen seçim sonrasında ilk turda Hüseyin Boz 17 alırken, 9 oy da boş çıktı. Yapılan seçim sonrasında Hüseyin Boz'un belediye başkanı olduğunun bildirilmesi sonrasında salonda büyük alkış oldu. Boz herkese teşekkür ettikten sonra toplantıya katılan Sinop Milletvekili Nazım Maviş bir usul hatasının yapılmaması gerekçesiyle mevzuata bakılmasını istedi. İncelenen mevzuat gereği 3'te 2 çoğunluğun olması gerekçesi nedeniyle 2. tur seçimine geçildi. 2. tur seçimi öncesi hem meclis salonunda hem de salon dışında hararetli dakikalar yaşandı. Aradan geçen yarım saat sonrasında 2. tur seçimine geçildi. Seçim öncesi AK Parti İl Başkanı Celal Kaman ve MHP Merkez İlçe Başkanı Bahadır Akbaba'nın yan yana oturması dikkat çekti. MHP Grubu adına söz alan Grup Başkanı İsmail Hakkı Esen, mecliste 2 partinin olduğunu ve nezaket icabı MHP Grubu'na da adaylarının olup olmadığının sorulması gerektiğini ifade ederek, "Bizlere sorulmadı ve biz yok sayıldık. Bu yüzden arkadaşlarımız boş oy kullandılar. MHP Grubu olarak halkın iradesine saygımız gereği ve genel merkezimizin talimatı doğrultusunda MHP Grubu olarak başkan adayı göstermeyeceğiz. Grubumuz adına bu güne kadar olduğu gibi bu günden sonrada doğru ve hayırlı işlerin yanında, yanlışında karşısında olacağını belirtirim. Bugün burada belediye başkanlığı görevine seçilecek olan Hüseyin Boz'a başarılar dilerim" dedi.

Yapılan 2. tur seçimi sonrasında Hüseyin Boz 19 oy alırken, 6 oy da boş çıktı. Meclisin çoğunluğunu alan Hüseyin Boz, Çankırı Belediye Başkanı oldu. Yapılan oylama sonrasında Hüseyin Boz her iki gruba ve meclis üyelerine teşekkür ederek, "Bugün burada güzel bir tabloyu görüyoruz. Cumhur İttifakı'nın güzel bir örneğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Belediye başkanlığı görevine getirilen Hüseyin Boz, meclis salonunda makama geçerek tebrikleri kabul etti.

Belediye Başkan Vekili Tuncay Koç, "Bugün hak edenin yerini bulduğuna inanıyor ve mührü Hüseyin Boz kardeşime veriyorum" dedi.

"Her iki siyasi partimizin ortaklaşa kararı ile Çankırı Belediye Başkanlığı koltuğuna oturuyorum" diyen Başkan Hüseyin Boz, "Herkese teşekkür ediyorum. Belediye eski başkanımız İrfan Dinç'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yukarıdaki uyumun aynısını göstereceğiz" dedi.

"Bu birliktelik için teşekkür ediyorum" diyen AK Parti İl Başkanı Celal Kaman, "Hüseyin bey zaten deneyimli. Bu deneyimini daha ileriye götüreceğine inanıyorum" dedi. - ÇANKIRI