Çankaya'da sokak hayvanlarına mama desteği
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Çankaya'da sokak hayvanlarına mama desteği

Çankaya Kaymakamlığı koordinesinde, sokak hayvanlarını besleyecek gönüllülere kuru mama ve su kapları dağıtıldı.

22.05.2020 14:30 | Son Güncelleme: 22.05.2020 14:36

Çankaya Kaymakamlığı koordinesinde, sokak hayvanlarını besleyecek gönüllülere kuru mama ve su kapları dağıtıldı.

Çankaya Muazzez Karaçay İlköğretim Okulu'nda, hayırsever bir firma tarafından bağışlanan 10 ton kuru mama ile Çankaya Kaymakamlığı tarafından temin edilen su kapları, sokak hayvanlarını beslemek isteyen gönüllüler ile Çankaya ilçesinde daha önce 20 mahallede oluşturulan hayvan besleme alt gruplarının temsilcilerine teslim edildi.

Çankaya Kaymakamı Mete Buhara yaptığı açıklamada, bayramda 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını hatırlatarak, özellikle bu süreçte, sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için girişimde bulunduklarını söyledi. Çankaya ilçesinde, ciddi bir sokak hayvanı popülasyonu olduğunu belirten Buhara, hayvanseverleri Vefa Destek Grubu çatısı altında organize ettiklerini bildirdi.

Uygulamanın pandemi bittikten sonra da devam etmesini istediklerini dile getiren Buhara, "Sokak hayvanları, canlarımız. Bunu hakediyorlar diye düşünüyorum. Onlar da bizim gibi bir canlı, onlara olan bu özenimizin sürekliliği çok önemli." diye konuştu.

Buhara, dağıtımı yapılan su kaplarının sürekli doldurulacağını belirterek, herhangi bir sıkıntı olmaması için gerekli tedbirlerin aldığını söyledi.

Hayvanseverler uygulamadan memnun

Bölgesinde 150'den fazla sokak hayvanını düzenli olarak besleyen hayvansever Serpil Çıtak, koronovirisün ardından sokak hayvanlarının daha da zor durumda olduğunu dile getirerek, su süreçte belediye ve Çankaya Kaymakamlığının yardımlarının başladığını, dağıtılan kuru mamaların, normalde kendi bütçeleri ile her gün yaptıkları beslemelere çok büyük katkısı olduğuna işaret etti.

Mamaları, bugünden itibaren bayram süresince sokak hayvanlarına dağıtacaklarını belirten Çıtak, yetmediği noktada da kendilerinin katkı sağlamayı sürdüreceğini vurguladı.

Çankaya Vefa Destek Grubu üyesi ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Yunus Koç ise Çankaya Kaymakamlığı'nın pandemi sürecinde hem insanlar hem de insan dostu hayvanlara kucak açarak, yardım eli uzattığını kaydetti.

Yapılan etkinliklerin, insani hasletlerin devamı olduğunu, zor günlerde dayanışmanın toplum olarak yapıldığını belirten Koç, "İnsanın en yakın dostu olan, evinde, kapısında, sokağında, her zaman yanında bulanan, kendi derdini anlatamayan hayvanlarımıza da büyük destek sağlamamız lazım." dedi.

Hayvansever Gökçe Balçık da, dağıtılan mamalar ile sokaklardaki aç ve susuz hayvanları besleyeceklerini belirterek, sokak hayvanların yemeğe suya ve en önemlisi sevgiye ihtiyaç duyduğunu dile getirdi. Balçık, hayvanların mutululuğunun kendisini de mutlu ettiğini anlattı.

Aşağı Dikmen Mahallesi Muhtarı Aslı Arslan da, bulundukları bölgede 70'e yakın dostlarının olduğunu, bu süreçte onları yalnız bırakmadıklarını, gerek belediye gerekse kaymakamlıktan aldıkları destekle üzerlerine düşen görevi yapmaya çalıştıklarını anlattı. Arslan mama bağışında bulunan firma yetkililerine de teşekkür etti.

Çankaya'da sokak hayvanlarına mama desteği

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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