Çankaya'da 23 Nisan Çocuk Evi açıldı
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Çankaya'da 23 Nisan Çocuk Evi açıldı

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Haberler | Güncel

Çankaya'da 23 Nisan Çocuk Evi açıldı Çankaya Belediyesi çocukların gelişimine katkı sağlayacak 23 Nisan Çocuk Evi'ni hizmete açtı.

Çankaya'da 23 Nisan Çocuk Evi açıldı

ANKARA - Çankaya Belediyesi çocukların gelişimine katkı sağlayacak 23 Nisan Çocuk Evi'ni hizmete açtı.

Çankayalı çocuklar Yaşamkent Mahallesi'nde yepyeni bir merkeze kavuştu. 3-12 yaş arası çocuklar için hizmete açılan 23 Nisan Çocuk Evi'nde minik öğrenciler resim, seramik, satranç, İngilizce, İspanyolca, Rusça ve Çince dil kursları ile bale, dans ve drama dersleri de alabilecek.

Çocuklar için doğum günü ve mezuniyet partilerinin de yapılabileceği 23 Nisan Çocuk Evi, geniş atölyeleri ve derslikleri ile dikkat çekiyor.

Bebek kütüphanesi yolda

Belediye, 0-3 yaş grubundaki çocuklar ve aileleri için de örnek bir projeyi hayata geçiriyor. Beytepe Mahallesi'nde hizmet verecek Minik Adımlar Bebek Kütüphanesi, 2021 yılı içinde hizmete girecek. Bebekleri kitaplarla buluşturacak proje kapsamında miniklerin fiziksel, bilişsel ve kavramsal gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla atölyeler ve etkinlikler düzenlenecek.

23 Nisan Çocuk Evi ve Minik Adımlar Kütüphanesi ile Çankaya'da bir ilke daha imza attıklarını kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "23 Nisan Çocuk Evi ve yeni bebek kütüphanemiz ile biz hem bebeklerimize hem çocuklarımıza hem de ebeveynlere ulaşmak istiyoruz. Her zaman söylüyoruz; kreşlerimiz, müzik atölyelerimiz, Çankaya evlerimiz ve diğer merkezlerimizle biz en çok çocukların belediyesiyiz. Yeni merkezlerimiz ile minik Çankayalılar kitaplar arasında masallarla, oyunlarla büyüyecek. Çocuklarımızı bilgiyle, birçok beceriyle buluşturacağız" dedi.

Çankaya'da 23 Nisan Çocuk Evi açıldı
Çankaya'da 23 Nisan Çocuk Evi açıldı
Çankaya'da 23 Nisan Çocuk Evi açıldı
Çankaya'da 23 Nisan Çocuk Evi açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner

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Çankaya'da 23 Nisan Çocuk Evi açıldı - Haberler
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