Çankaya bitpazarı esnafından MHP'ye ziyaret

İzmir'in en işlek ticaret merkezlerinden Çankaya Bitpazarı Elektronikçiler Çarşısı esnafı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'i ziyaret etti.

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Çankaya Bitpazarı Elektronikçiler Çarşısı'ndan bir grup esnafı ağırladı. Ziyarette esnaf, Başkan Şahin ile yaşadıkları sıkıntıları paylaştı. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de, çarşı esnafının destekçisi olacağını söyledi.

Ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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