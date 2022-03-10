Canım Annem nerede çekiliyor? Canım Annem oyuncuları kim? Canım Annem saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? - Haberler

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Canım Annem nerede çekiliyor? Canım Annem oyuncuları kim? Canım Annem saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda?

Haberler.com - Gündem
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Canım Annem nerede çekiliyor? Canım Annem oyuncuları kim? Canım Annem saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda?

Stellar Yapım ve Saran Studios imzalı, ilk bölümü 14 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Ece Tahtalıoğlu Pertez ve Emrah Şendur'un üstlendiği, başrollerini Selin Sezgin, Erol Gedik ve Gece Işık Demirel'in paylaştığı dram türündeki günlük yayımlanan Türk televizyon dizisi Canım Annem oyuncuları kimdir? Canım Annem saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Canım Annem nerede çekiliyor?

Canım Annem nerede çekiliyor, Canım Annem oyuncuları merak edilen konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Canım Annem dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu araştırılmaya devam ediyor. Hafta içi her gün yayımlanacak olan Canım Annem dizisinin başrollerinde Selin Sezgin , Erol Gedik, Gece Demirel yer alıyor. Canım Annem saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda?

Annesini çok seven masum bir kız olan Zeynep'in kalbi doğuştan deliktir. Bir gün annesi Cemre, geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeder. Ancak bunu Zeynep'e söylemezler çünkü küçük kızın kalbi bu üzüntüyü kaldıracak kadar güçlü değildir.

Cemre ölürken ağır iftiralara uğrar. Bu iftiralar yüzünden, eşine çılgınlar gibi aşık olan Murat Cemre'den nefret etmeye başlar. Oğlunu her zaman Melek ile evlendirmek isteyen Murat'ın annesi için ise uygun şartlar oluşmuştur. Zeynep, annesinin öldüğü haberini ve babasının Melek'le evleneceği haberini alınca kendinden geçer.

Canım Annem dizisinin çekimleri İstanbul'da yapılmaktadır. Dizi çekimleri Beşiktaş ve Galata gibi mekanlarda yapılıyor.

TV8 ekranlarında yayınlanan Canım Annem, hafta içi her gün 14:45'te yayınlanıyor.

Selin Sezgin - Cemre

Erol Gedik - Murat

Gece Işık Demirel - Zeynep

Dilara Büyükbayraktar - Melek

Belma Mamati - Sümbül

Funda Eskioğlu - Hatice

Metin Yıldırım - Adil

Emin Önal - Rüstem

Faruk Pakiş - Kerem

Serdar Yıldırım - Furkan

Cansın Mısırlı - Sinem

Özlem Savaş - Asude

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