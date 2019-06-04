Canikli: "İmamoğlu'nun beyni bu milletin emrinde değil. Ben Türk milletine aitim demiyor"

GİRESUN - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, "İmamoğlu'nun beyni bu milletin emrinde değil"dedi.

Canikli, Giresun Belediyesi tarafından düzenlenen bayramlaşma programında 23 Haziran'da gerçekleşecek olan İstanbul seçimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Canikli, Giresunluların İstanbul'da nüfus yoğunluğuna dikkat çekerek, seçimde özel bir görevleri olduğunu kaydetti.

Giresun'un Milli Kahramanı Topal Osman Ağa'dan örnek vererek sözlerine başlayan Canikli, "Topal Osman Ağa'nın kurtuluş savaşı döneminde Pontuslulara karşı bu bölgeyi Pontuslulaştırmak isteyenlere karşı verdiği mücadelenin bir benzeri şu anda yine biz torunları tarafından bu mücadelenin verilmesiyle karşı karşıyayız. Daha doğrusu böyle bir yükle böyle bir sorumlulukla karşı karşıyayız. O zaman Topal Osman Ağa hangi amaçla kime karşı bu mücadeleyi vermişse şimdi de aynı hain projeyi hayata geçirmek isteyenlere karşı o projeyi inşallah biz akamete uğratmak için Giresunlular olarak bu çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Projenin detayında Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun olduğunu ifade eden Canikli, şöyle devam etti:

"Yani hiç gerçekle alakası olmayan yönünü, olmayan daha doğrusu yönünü, cilalayıp, parlayıp, kamuoyuna aktardılar, yansıttılar ve kamuoyunu ikna etmeyi de belli ölçüde başarılı oldular ama artık bütün o ilk andaki şaşkınlık, karışıklık ortadan kalkınca, ne olup bittiğini millet sorgulamaya başlayınca gerçeklerle yüz yüze geldik, herkes geldi, gelmeye başladı. Artık onların özel yetiştirilmiş, bu amaç için koçbaşı olarak kullanmak üzere yetiştirilmiş özel bir proje olduğu bugün ayan beyan ortada."

İmamoğlu'na ağır suçlamalarda bulunmalarına rağmen çıkıp hiç birini yalanlamadığını kaydeden Canikli, "Yani Yunan medyasında olan biten olayları 'ya olur mu ne alakası var işte onlarla benim hiçbir alakam yoktur, o ziyaretlerimin amacı budur, ya da Makarios'un heykelini dikmemin amacı budur, tabi aynı şekilde Papandreu'nun kendisini özel olarak ziyarete gelmesinin amacı budur' diye makul mantıklı herkes tarafından kabul edilebilecek açıklamalar yapması gerekiyor ama tık yok" şeklinde konuştu.

"İmamoğlu'nun beyni bu milletin emrinde değil"

Nurettin Canikli, CHP'li Ekrem İmamoğlu için ruhununum ve kalbinin Türkiye için çarpmadığını vurguladı.

Canikli, "Beyni bu milletin emrinde değil, çıkıp bunu bile söylemiyor, olur mu öyle şey, ben her şeyimle Türk milletine aitim demiyor, diyemiyor. Sadece bu konuyla ilgili sorulan soruları geçiştirerek, olayı kapatmaya çalışıyor" dedi.

Canikli, İstanbul'da yaşayan Giresunlulara büyük bir görev düştüğünü kaydederek, "Bir kez daha bu millet için ne yapılması gerekiyorsa elbette hemşerilerimiz onu yapmaya hazır. Topal Osman Ağa'mız ne yapmışsa, Pontuslulara karşı hangi mücadeleyi vermişse hangi onların bu topraklarda tekrar yeşermemesi için hayat bulmaması için işgal edilmemesi için hangi mücadeleyi vermişse, hangi yaklaşımla hareket etmişse, hangi kahramanlık duygularıyla hereket etmişse, şimdi Giresunlular da Topal Osman Ağa'nın torunları da yine aynı amacı, aynı hain projeyi ortadan kaldırmak için bu mücadeleyi verecek inşallah" ifadelerini kullandı.

"Şaibeli sandık başkanlarının el çektirilmesi gerekiyor"

Bir gazetecinin YSK'nın sandık başkanlarına ilişkin sorusuna da cevap vererek, şu ifadeleri kullandı:

"Üzerinde şüphe ve şaibe olan isimlerin tekrar 23 Haziran'da yapılacak seçimde görevlendirilmeleri doğru değil, uygun değil. Bununla ilgili soruşturmalar henüz sonuçlanmamış, yargı aşaması devam ediyor ama tedbir olarak bunların el çektirilmesi gerekir ama bunda neden ısrar ediliyor anlamakta mümkün değil. AK Parti olarak gerekli itirazları yaptık.

Kaynak: İHA