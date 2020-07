Canik'te can dostları emin ellerde Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, sokak canlılarına her zaman sahip çıktıklarını dikkat çekerek, "Sokakta yaşayan can dostları bize Allah'ın emanetleri. Onların bakımsız kalmasına, aç susuz kalmasına asla gönlümüz razı gelmez" dedi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, sokak canlılarına her zaman sahip çıktıklarını dikkat çekerek, "Sokakta yaşayan can dostları bize Allah'ın emanetleri. Onların bakımsız kalmasına, aç susuz kalmasına asla gönlümüz razı gelmez" dedi. Canik Belediyesi, salgın hastalığın önlenmesine yönelik kontrollü normal hayata geçilmesiyle birlikte sokak hayvanlarını da unutmuyor. Her alanda çalışmalarını aralıksız sürdüren Canik Belediyesi, Pandemi öncesinde olduğu gibi bu süreçte de yiyecek, içecek ve barınma sıkıntısı yaşayan hayvanlar için, kuş evleri, kedi evleriyle birlikte sokakta yaşayan diğer hayvanların da yiyecek, içecek, barınma ve bakımlarını sağlıyor. "Onlar bize Allah'ın emaneti" Sokak hayvanlarına beslenme ve barınma noktasında özel bir hassasiyet gösterdiklerini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Sokak hayvanlarımız için daha doğrusu can dostlarımız için, onların yaşamlarına katkıda bulunmak, yaşam şartlarını kolaylaştırmak için Belediye ekiplerimiz özverili bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Onlar bize Allah'ın emanetleri. Onların aç susuz, barınaksız, bakımsız, sağlıksız kalmasına asla gönlümüz razı gelmez" diye konuştu. Sokakta yaşayan canlılar için bu güne kadar birçok projeye imza attıklarını söyleyen Başkan Sandıkçı, "Kuşlar için kuş yuvalarıyla birlikte, sokaklarda yaşayan kediler için kedi evleri oluşturarak onların yiyecek, içecek ve barınma ihtiyaçlarının giderilmesini sağlamaya devam ediyoruz. Postacı kardeşlerimizle birlikte hayata geçirdiğimiz 'Çantamda Merhamet Var' projemiz örnek proje olarak uygulanmaya devam ediyor" şeklinde konuştu. "Can Dostlar Veteriner Hekim Kontrolünde" Sokak canlıları tedavi edildikten tekrar doğal yaşam alanlarına bırakıldığına dikkat çeken Sandıkçı, "Sokakta yaşayan diğer hayvanlarında yiyecek, içecek ve barınma ihtiyaçlarıyla birlikte bakıma muhtaç olan, tedaviye ihtiyacı olan can dostlarımız için oluşturduğumuz özel görevliler, yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını sağladıktan sonra, veteriner hekim kontrolünde gerekli tedavileri yapılıyor. Akabinde özel ekiplerimiz bu can dostların tamamen sağlıklı duruma kavuşmaları için Büyükşehir Belediyemizin Barınağında gerekli tedavileri tamamlanıyor. Sağlığına kavuşan can dostlar tekrardan doğal yaşam alanlarına bırakılıyor. Tüm bu çalışmalar planlı programlı bir şekilde gerçekleştiriliyor ve günlük fotoğraflarıyla birlikte rapor edilerek bana ulaştırılıyor. İlçemizde bu alanda faaliyet gösteren tüm dernek ve oluşumlarla istişareli ve koordineli bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz" ifadelerini kullandı. Küçük yaşta olan çocuklara hayvan sevgisini aşılamak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiğini söyleyen Sandıkçı, "Onlar bize Allah'ın emaneti. Yaratılanı Yaratandan ötürü seviyoruz. Sosyal anlamda da çocuklarımıza küçük yaşlarda hayvan sevgisi kazandırmak için çeşitli aktiviteler düzenliyoruz. Çünkü çocuklarımız hayvan sevgisi sayesinde doğadaki diğer canlıların yaşam haklarına saygı duymayı öğreniyor. Aynı zamanda empati, merhamet ve sorumluluk duyguları gelişiyor. Bu kapsamdaki faaliyet ve eğitimlerimizi normalleşme sürecinin tam olarak gerçekleşmesiyle birlikte yine kurslarımıza gelen çocuklarımıza yönelik gerçekleştireceğiz. Can dostlarımızın zorda kalmasına, aç susuz kalmasına, sevgisiz kalmasına asla gönlümüz razı gelmez. Havaların ısınmasıyla birlikte can dostlar için kapılarımızın önüne birer kap suyla birlikte mama bırakarak can dostlarımızın yaşamlarını hep birlikte kolaylaştıralım. Çocuklarımıza küçük yaşlarda bu sevgiyi aşılayalım" açıklamasında bulundu. - SAMSUN Kaynak: İHA