Canik muhtarlarından karla mücadeleye tam not

27.01.2020 15:31 | Son Güncelleme: 27.01.2020 15:36

Muhtarları makamında ağırlayan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Kar yüzünden vatandaşlarımızın zorluk çekmeden yaşamlarını sürdürmeleri için çalışmaları aralıksız sürdürmekteyiz" dedi.



Canik mahalle muhtarları Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'yı makamında ziyaret ederek karla mücadelede yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti.



Ziyarette muhtarlar Canik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün kar yağışı nedeniyle kırsal mahallelerin ana yollarının kapanmaması için 7 gün 24 saat esasıyla vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak için gösterdiği çabayı takdirle karşıladıkları belirtti.



Canik ilçesi Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Genç de, sosyal medya üzerinden "7 gün 24 saat kesintisiz kar mücadelesinde üstün başarı gösteren Canik Belediye Başkanı olmak üzere tüm çalışma ekibine şahsım ve muhtarlarım adına teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim" paylaşımında bulundu.



Muhtarlara kış şartlarından dolayı oluşabilecek tüm olumsuzlukların önüne geçebilmek için gerekli önlemlerin alındığını anlatan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Belediyemizin Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü karla mücadele ekiplerimiz ana yollarda biriken kar yüzünden vatandaşlarımızın zorluk çekmeden yaşamlarını sürdürmeleri için çalışmalarını aralıksız sürdürmektedirler. İlçemiz genelinde kardan dolayı kapalı yolumuz bulunmamaktadır. Mahallelerimizin temizliği konusunda da Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz kar kış demeden 7 gün 24 saat çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışı devam ettiği müddetçe ilçemiz genelinde belli bir program dahilinde çalışmalarımız devam edecek. Mahalle muhtarlarımızla, muhtarlık iletişim merkezimiz aracılığı ile de sürekli iletişim halindeyiz. Hizmetlerimizde çözüm ortağımız olan muhtarlarımızla birlikte gereken çalışmaları yapmaya devam ediyoruz. Muhtarlarıma, ziyaretleri nedeniyle ve yaptığımız çalışmalarda yardımlarından dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA