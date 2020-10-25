'Canı sıkıldı' diye evini terk etti, 2 gün sonra sağ salim bulundu
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'Canı sıkıldı' diye evini terk etti, 2 gün sonra sağ salim bulundu

25.10.2020 08:13 | Son Güncelleme: 25.10.2020 09:40

Tekirdağ'da yaşayan vatandaş 'canı sıkıldığı' için evi terk edince, panikleyen ailesi ekiplere haber verdi. Ekiplerin aramaları 2 gün sonra sonuç verirken, bulunan kayıp vatandaşın kardeşi "şu an çok mutluyum be ya, o benim sağ kolum" diyerek mutluluğunu dile getirdi.

Mestanlar Mahallesi'nde ikamet eden Nail Kaya'dan haber alınamaması üzerine 156'ya ihbarda bulunuldu. Bölgeye giden Malkara İlçe Jandarma ekiplerinin yanı sıra Tekirdağ İl Jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Aramalarda insansız hava aracı da kullanıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Aramaları sıklaştıran jandarma ekibi 2 gün sonra Nail Kaya'yı Doğanköy Mahallesi kırsalındaki makilik alanda sağ salim bulundu. Sağlık kontrolünün ardından durumunun iyi olduğu belirlenen Kaya, jandarma tarafından ailesine teslim edildi. 44 yaşındaki adamın 'can sıkıntısı' nedeniyle evi terk ettiği öne sürüldü.

'Canı sıkıldı' diye evini terk etti, 2 gün sonra sağ salim bulundu

"ÇOK SEVİYORUM BE YA"

Kardeşinin bulunmasına çok sevindiğini söyleyen ağabey Naim Kaya, "Şu an söyleyecek şey bulamıyorum. Çok heyecanlıyım, kardeşime kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Çok seviyorum be ya. O benim sağ kolum" dedi.Mestanlar Muhtarı Yılmaz Yıldız da, arama çalışmalarını mutlu sonla bitiren jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerine teşekkür etti.

'Canı sıkıldı' diye evini terk etti, 2 gün sonra sağ salim bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR

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