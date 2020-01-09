Cani katil, bıçakladığı adamı ağzına toprak doldurarak boğdu
Diyarbakır'da cani katil, önce kesici aletle yaraladığı adamın ağzını toprak doldurup boğdu. Polisin araştırması sonucu yakalanan katil tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Dün sabah merkez Kayapınar ilçesi Beşyüzevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, cadde üzerinde hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Ekiplerin yaptığı incelemede vücudunun çeşitli yerlerinde delici alet yarası bulunan Recep Coşkun'un ağzının da toprak dolu olduğu görüldü.
SAKLANDIĞI YERDE YAKALANDI
Coşkun'un cenazesi otopsi için Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna götürülürken polis ekipleri cinayeti işleyen kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada cinayet zanlısı C.T.'yi (31) saklandığı adreste gözaltına aldı.
TUTUKLANDI
Coşkun'un cenazesi otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınıp defnedilirken, C.T. emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevinde gönderildi.