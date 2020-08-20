Kayınvalidesini öldürüp üzerine beton döken cani damat sorguda döküldü: Ellerimle boğdum, gider kuyusuna attım Kilis'te kayınvalidesini öldüren yabancı uyruklu damat, cinayetin detaylarını çapraz sorguda anlattı. Kayınvalidesinin kendisini kızından boşandırmak için baskı yaptığını söyleyen damat, yaşlı kadını elleri ile boğarak öldürdüğünü ve gider kuyusuna atarak üzerine beton döktüğünü itiraf etti.

Kilis'te yabancı uyrukluM.E.A., kayınvalidesini boğarak öldürdükten sonra 5 katlı binanın zemininde betonun altına gömdü. M.E.A. ifadesinde, kayın validesinin kendisini sevmediğini ve kızından boşandırmak için baskı yaptığını, bu sebeple kendisini elleri ile boğarak öldürdüğünü söyledi.

Edinilen bilgiye göre, 12 gün önce 68 yaşındaki Altue El Hassan'ın ailesi tarafından Emniyet'e kayıp ilanında bulunulmuştu. İlan üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Altue El Hassan'ın damadı şüpheli M.E.A.'yı (35) sorguya aldı.

"KIZINDAN BOŞANDIRMAK İÇİN BASKI YAPIYORDU"

M.E.A., kayınvalidesini öldürerek ikamet ettikleri Atatürk Mahallesi Bekçioğlu Sokak'taki 5 katlı binanın zemin katını eşerek gömdükten sonra üzerine beton döktüğünü itiraf etmesi üzerine Asayiş Şubesinde çapraz sorguya alındı. M.E.A. ifadesinde, kayın validesinin kendisini sevmediğini ve kızından boşandırmak için baskı yaptığını, bu sebeple kendisini elleri ile boğarak öldürdüğünü ve ikametinin bodrumunda bulunan gider kuyusuna atarak üzerine beton döktüğünü söyledi.

Olayın haber alınmasından sonra olay yerine gelen Kilis Cumhuriyet Savcısı Kerem Uçkan tarafından soruşturmanın derinleştirilerek sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İHA