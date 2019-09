Canevim 15. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Canevim 14. bölüm izle

09.09.2019 23:00

Canevim 14.son bölüm ATV'de ekrana geldi. Ömer'in istemeden de olsa yaptıkları sonrası Ceylan, yeni kararlar alır ve Taylan da bu fırsatı kaçırmaz. Taylan'ın Ceylan için planladığı seyahat ise beklenmedik sonuçlar doğurur. Canevim 15. yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı? Canevim fragmanı ve oyuncuları…

CANEVİM SON BÖLÜM İZLE...

CANEVİM 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

ATV'de seyirci ile buluşan Canevim dizisi 14. bölümüyle izleyiciyi ekranlara kitledi. Merakla beklenen 15. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayımlanmadı.

14. SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Olanlardan sonra taşınma kararı alan Ceylan, Taylan'ın içindeki aşk ateşini biraz daha körükler. Fakat Ömer, Fikret ile Kristina'yı ele geçirerek Taylan'ı köşeye sıkıştırır. Melis'in Ceylan ile görüşmesi'de Feryal'in ihanetini gün yüzüne çıkarır. Her iki taraftan da saldırıya uğrayan Taylan, Ceylan ile birlikte gözlerden uzak bir yerlere gider. Güzel bir günün hayaliyle çıkılan yolun sonu korkulu bir hal alır. Ömer'in planı hedefini şaşırarak Ceylan'ı bulur. Elvan ortadan kaybolur ve aile bir çıkmazın içine düşer. Kızlarının tutulduğu evi bulan Günnur ile Hamza evde karşılaştıkları tanıdık yüz ile adeta şok yaşarlar. Müjgan'ın, Yener hakkında Melis'ten duydukları ise işleri değiştirir.

13. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömer ve Taylan arasında kalan Ceylan, bu hesaplaşmanın bitmesi için her şeyini ortaya koyar. Hamza ve Hacı Anne'nin gizlice babalık testi yaptıracağını öğrenen Ömer'in, kendini aklaması için son bir adım kalır. Ancak Taylan'ın önüne çıkaracağı engeller, Ömer'i büyük bir ölüm kalım savaşına sokar. En çok da Ceylan'ı sarsan acı haber; Taylan'ı büyük bir ikilemde bırakır. Ceylan, Kristina'nın bebeğine dair testin sürpriz sonucunu almayı başardığında, yepyeni bir dönem başlar. Elvan'ın sakladığı büyük sırrı acı bir tecrübeyle öğrenen Günnur, Elvan'ı peşindeki beladan korumak zorunda kalır. Zeki'yi iyileştirip bir an önce veda etmek isteyen Elvan ise, uzun süredir kaçtığı geçmişinin her şeye rağmen onu bulduğunu fark eder.

OYUNCU KADROSU

Canevim dizisinin güçlü kadrosunda; Biran Damla Yılmaz, Aras Aydın, Özgür Çevik, Simge Selçuk, Nihan Büyükağaç, Zuhal Gencer Erkaya, Rıza Akın, Burcu Tuna, Ezgi Şenler, Bedia Ener, Münire Apaydın ve Ömrüm Nur Çamçakallı gibi isimler yer alıyor.