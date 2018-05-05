Caner Toygar'dan, Aday Adaylığını Eleştirenlere 15 Temmuz Videolu Yanıt
Evlilik programları ile adını duyuran Caner Toygar, AK Parti'den aday adayı olmasını eleştirenlere sosyal medya hesabından paylaştığı 15 Temmuz videosuyla yanıt verdi.
24 Haziran seçimleri için AK Parti'den aday adayı olan müzmin bekar Caner Toygar, kendisini eleştirenlere sosyal medya hesabından, "Bana diyorlar bu ülke için ne yaptın da milletvekili adaylığını koydun 15 Temmuz'da canınızı biz kurtardık." diyerek tepki gösterdi.
İşte Caner Toygar'ın Instagram'dan yaptığı paylaşım:
Bana diyorlar bu ülke için ne yaptın da milletvekili adaylığını koydun 15 Temmuz'da canınızı biz kurtardık siz ATM'lerden para çekmeye benzinliklerden erzak almaya çalışırken bizim kafamızdan mermiler geçiyordu sözde vatan severler sizi kafamın üstünden gecen mermi seslerini iyi dinle bu vatan sizin gibilere kalırsa 1 dakikada satarsınız bu vatanı ama biz bu vatan için canımızı veririz aramızdaki fark bu
YORUMLAR (63)
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canımızı mı kurtardın yoksa ''abi arkaya gidelim'' diyorsun videoda'' acnını mı korkak. sen de milletvekili olursan bu memleketin haline vay demiyorum seni aday adayının adayı göstermezler, boşuna triplere girmiş boşuna heveslenmişsin. sen git Esra Erol''dan kombine al küsenlere yorum yap. senin giderin o kadar.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Akp e borc bataginda, Araplarin parasiyla carki dönüyor simdilik ama bu teknologie manyaklari halen anlamiyor!Cevap Yaz 3 5 Yayından KaldırIZİİİİİİ DORTMUND: Sadece Avrupanin dügmeye basmasi yeterlidir!Yayından Kaldır
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ülke bunun gibi ruh hastalarına soytarılara kaldıysa vah vahCevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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AKP ONU ADAY GÖSTERMEZ KOMİK OLMAYIN :))))))))))))Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır