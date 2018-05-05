Caner Toygar'dan, Aday Adaylığını Eleştirenlere 15 Temmuz Videolu Yanıt

Caner Toygar'dan, Aday Adaylığını Eleştirenlere 15 Temmuz Videolu Yanıt

Evlilik programları ile adını duyuran Caner Toygar, AK Parti'den aday adayı olmasını eleştirenlere sosyal medya hesabından paylaştığı 15 Temmuz videosuyla yanıt verdi.

24 Haziran seçimleri için AK Parti'den aday adayı olan müzmin bekar Caner Toygar, kendisini eleştirenlere sosyal medya hesabından, "Bana diyorlar bu ülke için ne yaptın da milletvekili adaylığını koydun 15 Temmuz'da canınızı biz kurtardık." diyerek tepki gösterdi.

İşte Caner Toygar'ın Instagram'dan yaptığı paylaşım:

Bana diyorlar bu ülke için ne yaptın da milletvekili adaylığını koydun 15 Temmuz'da canınızı biz kurtardık siz ATM'lerden para çekmeye benzinliklerden erzak almaya çalışırken bizim kafamızdan mermiler geçiyordu sözde vatan severler sizi kafamın üstünden gecen mermi seslerini iyi dinle bu vatan sizin gibilere kalırsa 1 dakikada satarsınız bu vatanı ama biz bu vatan için canımızı veririz aramızdaki fark bu

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YORUMLAR (63)

  • AH CANIM ÜLKEMİN NECİP İNSANLARI:
    canımızı mı kurtardın yoksa ''abi arkaya gidelim'' diyorsun videoda'' acnını mı korkak. sen de milletvekili olursan bu memleketin haline vay demiyorum seni aday adayının adayı göstermezler, boşuna triplere girmiş boşuna heveslenmişsin. sen git Esra Erol''dan kombine al küsenlere yorum yap. senin giderin o kadar.
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  • IZİİİİİİ DORTMUND:
    Akp e borc bataginda, Araplarin parasiyla carki dönüyor simdilik ama bu teknologie manyaklari halen anlamiyor!
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    IZİİİİİİ DORTMUND: Sadece Avrupanin dügmeye basmasi yeterlidir!
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