Caner Taslaman kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Caner Taslaman kaç yaşında, biyografisi nedir?

Türk akademisyen, Kuran araştırmacısı ve yazar olan Caner Taslaman bugün Star TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. Merak ettiğiniz sorularınızı Caner Taslaman'a sorup cevap alabileceğiniz bir program sizi bekliyor. Adnan Oktar grubu ve Kızıl İmamcılar grubu içerisinde yer alan Caner Taslaman hayatı merak ediliyor. Peki, Caner Taslaman kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Caner Taslaman kaç yaşında, biyografisi nedir? Caner

Türk akademisyen, Kuran araştırmacısı ve yazar olan Caner Taslaman bugün Star TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. Merak ettiğiniz sorularınızı Caner Taslaman'a sorup cevap alabileceğiniz bir program sizi bekliyor. Adnan Oktar grubu ve Kızıl İmamcılar grubu içerisinde yer alan Caner Taslaman hayatı merak ediliyor. Peki, Caner Taslaman kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Caner Taslaman kaç yaşında, biyografisi nedir? Caner Taslaman hakkında merak edilenlere ve bilinenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

CANER TASLAMAN KİMDİR?

Caner Taslaman 1968 yılında İstanbul'da doğan Türk akademisyen, Kur'an araştırmacısı ve yazardır. Büyük Patlama teorisi, televizyon ve radyo programlarında din ve bilim tartışmaları ile tanınır. Bir zamanlar Adnan Oktar grubu ve Kızıl İmamcılar grubu içerisinde yer alan Taslaman, günümüzde Yıldız Teknik Üniversitesi'nde felsefe hocası olarak çalışmaktadır.

Annesi kimya mühendisi, babası ise doktor olan Taslaman, küçük yaşlardan itibaren doğa bilimleri ile ilgilendi. İlkokulu, ortaokulu ve liseyi İstanbul'da tamamladıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde üniversite eğitimini tamamladı. Üniversite eğitimi sırasında özellikle antropoloji, din sosyolojisi, din ve bilim gibi alanlarla ilgilendi. Marmara Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri bölümünde, Büyük Patlama Teorisi'nin felsefe ve teoloji ile bağlantısı üzerine yaptığı teziyle yüksek lisans, Evrim Teorisi'nin felsefe ve teoloji ile bağlantısı üzerine yaptığı teziyle doktora derecesini kazandı.

Kuantum teorisinin felsefe ve teoloji ile bağlantısı üzerine yazdığı kitap ile doçent, bilim-felsefe-din üçgenindeki çalışmalarıyla 2014 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nin Felsefe Bölümü'nde ise profesörlük derecesini almıştır."Küreselleşme Sürecinde Türkiye'deki İslam" çalışmasıyla ikinci doktorasını İstanbul Üniversitesi Siyasi Bilimler Fakültesi'nde tamamladı. Tokyo Üniversitesi'nde daha sonra Oxford Üniversitesi'nde post doktora çalışmaları yaptı.

Harvard Üniversitesi'nde ve Cambridge Üniversitesi'nde misafir akademisyen olarak bulundu. Son dönemdeki çalışmalarında ve yurtdışında bulunduğu üniversitelerde en çok odaklandığı konu modern bilim-felsefe-din ilişkisi olmuştur. Yıldız Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümünde profesör öğretim üyesidir.

Adnan Oktar - Kızıl İmamcılar

1980'li yıllarda Adnan Oktar grubunun içinde yer alan Caner Taslaman, bu dönemde Adnan Hocacılar diye adlandırılan grupla yakın temasta olmuştur. Daha sonra bu gruptan ayrılıp; devlet raporlarına göre şahsi nüfuz ve menfaat elde etme amacıyla kurulan dini Kızıl İmamcılar grubuna katılan Taslaman, faliyetlerine burada devam etmiştir TBMM tutanaklarına göre; 1998 yılında Türk güvenlik güçlerince bu grubun içerisinde yer aldığı için göz altına alınmış ve borsada yasaklı işlem yaptığı iddiası ile yargılanmıştır Adnan Oktar müridi olduğu döneme denk gelen 1986 yılında ise Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesi ile 3 yıla kadar hapis istemi ile yargılanmış; bu davadan dolayı da Uygun olan soyadını Taslaman olarak değiştirmiştir.

KİTAPLARI

Ahlak, Felsefe ve Allah

Allah, Felsefe ve Bilim

Allah'ın Varlığının 12 Delili

Arzulardan Allah'a

Big Bang ve Tanrı

Bir Müslüman Evrimci Olabilir mi?

Evren'den Allah'a

Evrim Teorisi, Felsefe ve Tanrı

Kuantum Teorisi, Felsefe ve Tanrı

Kur'an ve Bilimsel Zihnin İnşası

Küreselleşme Sürecinde Türkiye'de İslam

Modern Bilim, Felsefe ve Tanrı

Terörün ve Cihadın Retoriği

İslam ve Kadın

Neden Müslümanım?

CANER TASLAMAN KAÇ YAŞINDA?

Caner Taslaman 1968 doğumlu olup 53 yaşındadır.