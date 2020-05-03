Caner Erkin ve Şükran Ovalı çiftinden karantinada aşk pozları
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Caner Erkin ve Şükran Ovalı çiftinden karantinada aşk pozları

Caner Erkin ve Şükran Ovalı çiftinden karantinada aşk pozları
03.05.2020 21:40 | Son Güncelleme: 03.05.2020 22:02

Koronavirüs salgını nedeniyle günlerdir dışarı çıkmayan Caner Erkin ve Şükran Ovalı çifti, Instagram hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Çiftin "aşk" pozlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 11 Mart'ta Türkiye'de görülen yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle herkes gibi ünlüler de karantina sürecini evinde geçiriyor. Bu süreçte kendilerini sosyal medyaya veren ünlüler, sık sık yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekiyor. Bu isimler arasında Caner Erkin ve Şükran Ovali çifti de yer alıyor.

KARANTİNADA AŞK POZLARI

Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmayan Caner Erkin ve Şükran Ovalı çifti, Instagram hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Çiftin "aşk" pozlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

İşte o yorumlardan bazıları:

- Aşk avuçlarınızdan taşsın inşallah

- Hepsi birbirinden güzel

- Çok yakışıyorsunuz

Caner Erkin ve Şükran Ovalı çiftinden karantinada aşk pozları
Caner Erkin ve Şükran Ovalı çiftinden karantinada aşk pozları
Caner Erkin ve Şükran Ovalı çiftinden karantinada aşk pozları
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