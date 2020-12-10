Çandıroğlu, Milli Eğitim'deki idareci ve şeflerle bir araya geldi
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Çandıroğlu, Milli Eğitim'deki idareci ve şeflerle bir araya geldi

10.12.2020 12:46 | Son Güncelleme: 10.12.2020 12:51
Çandıroğlu, Milli Eğitim'deki idareci ve şeflerle bir araya geldi

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, idareci ve şeflerle tanışma toplantısında bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, idareci ve şeflerle tanışma toplantısında bir araya geldi.

Kayseri'ye yeniden İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Milli Eğitim Müdürlüğü'ndeki idareci ve şeflerle tanışma toplantısında bir araya geldi. Çandıroğlu, toplantıda yaptığı konuşmasında "Müdürlüğümüz öğretmenlerimizin evidir. Onların sorunlarını çözmek bizim asli görevimizdir. Onların mutlu bir şekilde buradan ayrılmaları derslerindeki motivasyonu artırır." dedi - KAYSERİ

Çandıroğlu, Milli Eğitim'deki idareci ve şeflerle bir araya geldi
Çandıroğlu, Milli Eğitim'deki idareci ve şeflerle bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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