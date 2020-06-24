Çandır fasulyesi toprakla buluştu
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Çandır fasulyesi toprakla buluştu

- Çandır fasulyesi toprakla buluştu Geleneksel Çandır fasulyesi ekimi start aldı Dört ay sonra 500 kilogram fasulye hasat edilecek Konyaaltı Belediyesi Yarbaşçandır Mahallesi'nde 5 bin metrekare tarlada yıllardır süregelen Çandır fasulyesi ekimine bu yıl da başladı.

24.06.2020 19:30 | Son Güncelleme: 24.06.2020 19:37

- Çandır fasulyesi toprakla buluştu

Geleneksel Çandır fasulyesi ekimi start aldı

Dört ay sonra 500 kilogram fasulye hasat edilecek

ANTALYA - Konyaaltı Belediyesi Yarbaşçandır Mahallesi'nde 5 bin metrekare tarlada yıllardır süregelen Çandır fasulyesi ekimine bu yıl da başladı. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Konyaaltı Belediyesi olarak hem çiftçimizi teşvik etmek, hem de bu değerimizi yaşatmak adına kendi tarlamızda üretim yapmaya devam ediyoruz" dedi.

Yarbaşçandır Mahallesi'nde mülkiyeti belediyeye ait olan 5 bin metrekare tarlada Çandır fasulyesi yetiştiren Konyaaltı Belediyesi, yeni hasat dönemi için ekim çalışmalarına başladı. Belediye, fasulyenin coğrafi işareti çalışmalarında da sona gelindiğini duyurdu.

Fasulye ekimi başladı

Çandır fasulyesinin lezzeti ve besin değeri açısından Türkiye'de önemli bir yere sahip olduğunu aktaran Başkan Semih Esen, "Kuru fasulyenin en önemli türlerinden biri olan ve ismini de Yarbaşçandır Mahallemizden alan Çandır fasulyesi ülkemizde yok olma noktasına geldi. Konyaaltı Belediyesi olarak hem çiftçimizi teşvik etmek, hem de bu değerimizi yaşatmak adına kendi tarlamızda Çandır fasulyesi üretimi yapıyoruz. Bu yılda Çandır fasulye ekimine başladık. 3-4 ay içinde hasat edeceğiz. Eğer şartlarda sıkıntı olmazsa elde ettiğimiz ürünü de Çandır Kuru Fasulye Şenliği'mizde yemek olarak hemşerilerimize ikram ediyoruz" dedi.

Bu fasulyenin Türkiye'nin aranan lezzetlerinde olduğunu ifade eden Esen, "Özellikle büyük şehirlerde, büyük işletmeler ve lokantalar ilçemizde yetişen Çandır fasulyesini aramakta ve bu tadı müşterilerine sunuyor. Konyaaltı Belediyesi olarak kendi tarlamızda her yıl ortalama 500 kilo fasulye üretimi yapmaktayız. Sürdürdüğümüz teknik çalışmalarla ürün miktarını daha da artırmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Çandır fasulyesi toprakla buluştu

Kaynak: İHA

Manşet

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