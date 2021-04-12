Candan Erçetin Lüleburgaz'daki Sanat Akademisi'ni inceledi
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Candan Erçetin Lüleburgaz'daki Sanat Akademisi'ni inceledi

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Candan Erçetin Lüleburgaz'daki Sanat Akademisi'ni inceledi

Türkiye'nin yetiştirdiği önemli ses sanatçılarından Candan Erçetin, yapımı hızla devam eden Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi'ni yerinde inceledi.

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"Lüleburgaz çok önemli bir cazibe merkezi olabilir"

Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli ve teknik ekiple birlikte LYSA'yı inceleyen Erçetin, Lüleburgaz'ın böyle bir akademi sayesinde çok önemli bir cazibe merkezi olabileceğini söyledi. Erçetin, "Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi Lüleburgaz'ı sanatta Trakya'nın ve Türkiye'nin parlayan yıldızı haline getirebilir. Bu konuda her türlü iş birliğine varım" dedi.

Lüleburgaz Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla yapımına devam ettiği ve tamamlandığında sadece Trakya'nın değil Türkiye'nin önemli sanat merkezlerinden biri olacak LYSA'ya ünlü sanatçı Candan Erçetin ziyaret gerçekleştirdi. Erçetin, Başkan Gerenli ve teknik ekipten LYSA hakkında detaylı bilgi aldı.

Sanat üreten bir merkez olacak

Erçetin, Lüleburgaz'da LYSA gibi bir yapı beklemediğini ve oldukça şaşırdığını belirterek, LYSA'nın hem bulunduğu konumu itibariyle hem de içinde barındırdığı sinema, heykel, resim, müzik atölyeleri gibi atölyeleriyle sürekli sanat üreten bir merkez olacağını belirtti. Erçetin LYSA için her türlü iş birliğine açık olduğunu kaydederek, "Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi Lüleburgaz'ı sanatta Trakya'nın ve Türkiye'nin parlayan yıldızı haline getirebilir. Bu konuda her türlü iş birliğine varım" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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