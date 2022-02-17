Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Canan Güllü hakkında araştırmalar yapılıyor. Canan Güllü kimdir? Canan Güllü kaç yaşında, nereli? Canan Güllü hayatı ve biyografisi!

9 yaşında annesinin teşvikiyle "kız çocukları okusun" kampanyası ile aktivistliğe başladı. Gençliğinde mücadele isteği artan Güllü, örgütlü bir yapının içinde olursa daha etkili görev alabileceği düşüncesiyle Kadının Sosyal Hayatını Araştırma ve İnceleme Derneği'ne üye olmak istedi fakat 'çok genç olduğu' gerekçesiyle üyeliğe kabul edilmedi. Üye olarak kabul edilmediği KASAİD'in daha sonra yönetim kurulu başkanlığına seçildi. Ocak 2005'te ise 186 şube ve 52 bin 500 üyesi bulunan, kadın STK'ların çatı örgütü Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu başkanlığına getirildi.

Canan Güllü kadınların yönetim, istihdam ve eğitime katılımlarını artırmak için faaliyetler yürüttü. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve kadına yönelik şiddet konularında uzun yıllar yasa yapım süreçlerinde çalışmalarda bulundu. 2014 yılında TKDF'nin devraldığı, Türkiye'de kadına yönelik şiddeti önleme ve müdahaleye yönelik çalışan ilk ve tek hat olan Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı'nın kuruluşundan itibaren başarılı ve kararlı bir işleyişine katkıda bulundu. 81 il ve 600 ilçede ensest konusunda saha çalışması gerçekleştirdi ve Türkiye'de konuşulması tabu olan Ensest Atlası'nı hazırladı.

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Güllü'ye Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülünü takdim ederken, 2021

2013'te Çözüm Sürecinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin 36 ilinde bölgenin durumu hakkında çalışmalar yürüttü. Güllü ayrıca, 2012 yılında yürürlüğe giren İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen Avrupa Konseyi'nin kadınlara yönelik şiddetin ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bununla mücadele edilmesini öngören anlaşmayı, Türk hükûmetinin uygulama konusundaki eksikliklerine ve bütünüyle uygulanmasına dönük kampanyalara öncülük etti.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi David M. Satterfield, 10 Aralık 2020'de Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla Canan Güllü'yü Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü'ne aday gösterdiğini açıkladı. Güllü, 5 Mart 2021'de Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı tarafından farklı ülkelerden 20 kadın ile birlikte Cesur Kadınlar Ödülü'ne layık görüldü.