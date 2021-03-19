Çanakkale Zaferi Zula'da yaşatılıyor

Zula tarihimizi yaşatmak ve genç kuşaklara o ruhu hissettirmek için oluşturduğu "Çanakkale Geçilmez Sezonu" için yeni içeriklerle oyun heyecanın dozunu arttırmaya hazırlanıyor. Bu sezonun içerikleri şunlardan oluşacak; 200 bin XP, 200 bin ZP, 50 bin Materyal, Çanakkale Elit Serisi, yeni lobi tasarımı, Çanakkale Eldiveni, XP ZP veren çarpışan kurşun ve 100 seviyeden (pas seviyesi).

KATANA'NIN ÖZEL BESTESİ SEZONLA EŞ ZAMANLI OLARAK OYUNCULARLA BULUŞTU!

Çanakkale Geçilmez Sezonu, Çanakkale destanını yeni nesillere hissettirilmek için hayata geçti. Türkiye'nin ilk yerli MMOFPS oyunu olan Zula ayrıca bu sezona özel bir beste ile geldi. Son dönemlerde Rap camiasında yıldızı parlayan KATANA, klibin çekimlerini Çanakkale'de gerçekleştirdi ve sezona özel beste eş zamanlı olarak oyun severlerle buluştu.

Türk mühendisler tarafından geliştirilen, Türkiye ve dünya genelinde 30 milyon oyuncusu bulunan Zula'ya, milli ve dini bayramlara özel içerikler ekleniyor. Oyun içinde Atatürk'ü Anma, Ramazan Bayramı boyunca devam eden iftar saatleri hatırlatmaları gibi kültürümüze özgü güzellikleri bizlerle buluşturuyor. Zula'nın oyun haritalarında yer alan; Nemrut, Kız Kulesi, Gaziantep ve Safranbolu Evleri ise Türk kültürünü milyonlarca oyuncuya tanıtıyor.