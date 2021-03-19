Çanakkale Zaferi Zula'da yaşatılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Çanakkale Zaferi Zula'da yaşatılıyor

19.03.2021 14:05 | Son Güncelleme: 19.03.2021 14:14
Çanakkale Zaferi Zula'da yaşatılıyor

Türkiye'nin en sevilen yerli MMOFPS oyunu Zula, ülkemizin tarihi zaferini oyun içeriğine taşıdı. "Çanakkale Geçilmez Sezonu" olarak isimlendirilen yeni oluşturulan mod dün itibarıyla başladı. Rap'çi Katana'nın özel bestesiyle gelen yeni mod, Çanakkale Zaferi'nin çoşkusunu genç kuşaklara yaşatacak.

Zula tarihimizi yaşatmak ve genç kuşaklara o ruhu hissettirmek için oluşturduğu "Çanakkale Geçilmez Sezonu" için yeni içeriklerle oyun heyecanın dozunu arttırmaya hazırlanıyor. Bu sezonun içerikleri şunlardan oluşacak; 200 bin XP, 200 bin ZP, 50 bin Materyal, Çanakkale Elit Serisi, yeni lobi tasarımı, Çanakkale Eldiveni, XP ZP veren çarpışan kurşun ve 100 seviyeden (pas seviyesi).

KATANA'NIN ÖZEL BESTESİ SEZONLA EŞ ZAMANLI OLARAK OYUNCULARLA BULUŞTU!

Çanakkale Geçilmez Sezonu, Çanakkale destanını yeni nesillere hissettirilmek için hayata geçti. Türkiye'nin ilk yerli MMOFPS oyunu olan Zula ayrıca bu sezona özel bir beste ile geldi. Son dönemlerde Rap camiasında yıldızı parlayan KATANA, klibin çekimlerini Çanakkale'de gerçekleştirdi ve sezona özel beste eş zamanlı olarak oyun severlerle buluştu.

Türk mühendisler tarafından geliştirilen, Türkiye ve dünya genelinde 30 milyon oyuncusu bulunan Zula'ya, milli ve dini bayramlara özel içerikler ekleniyor. Oyun içinde Atatürk'ü Anma, Ramazan Bayramı boyunca devam eden iftar saatleri hatırlatmaları gibi kültürümüze özgü güzellikleri bizlerle buluşturuyor. Zula'nın oyun haritalarında yer alan; Nemrut, Kız Kulesi, Gaziantep ve Safranbolu Evleri ise Türk kültürünü milyonlarca oyuncuya tanıtıyor.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Demet Akbağ Türkan Şoray Aslıhan Karalar Berrak Tüzünataç
Spor Metin Oktay Ersun Yanal Hakan Kutlu Ünal Karaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çanakkale Zaferi Zula'da yaşatılıyor - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 14:16:08. #1.14#
title