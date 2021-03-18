Çanakkale Zaferi'nin 106. yılı Iğdır'da törenle kutlandı
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Çanakkale Zaferi'nin 106. yılı Iğdır'da törenle kutlandı

18.03.2021 10:23 | Son Güncelleme: 18.03.2021 10:27
Çanakkale Zaferi'nin 106. yılı Iğdır'da törenle kutlandı

Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü kapsamında Iğdır'da anma programı düzenlendi.

Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü kapsamında Iğdır'da anma programı düzenlendi.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla Iğdır'da anma programı düzenlendi. Program Iğdır Belediyesi önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Covid-19 salgınına karşı alınan önlem ve tedbirler dolayısıyla kitlesel katılımın olmadığı törene, Iğdır Valisi Yardımcısı Hasan Meşeli, Garnizon ve 5.Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Yılmaz Doğan, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Ahmet Akdeniz, protokol üyeleri ve kamu kurum amirleri katıldı.

Çanakkale'de büyük bir destan yazıldığını belirten Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Ahmet Akdeniz, "Çanakkale'de kahraman askerimiz dünya tarihinde silinmeyecek kadar büyük bir destan yazmıştır. Çanakkale zaferi milletimizin tarih boyunca kazandığı en parlak zaferlerden biridir. Tarih boyunca kutsal değerlerimiz için canlarını feda eden şehit ve gazilerimiz her zaman gönlümüzde olacaktır. Şehitlerimizin bize emaneti ve şanlı bayrağımız için her zaman birlik ve beraberlik içinde olacağız. Bu anlamlı günde başta gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Kahraman gazilerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Program, Mehmet Çavuş Anıtına karanfil bırakılması ve şehitler için dua okunmasıyla sona erdi. - IĞDIR

Çanakkale Zaferi'nin 106. yılı Iğdır'da törenle kutlandı
Çanakkale Zaferi'nin 106. yılı Iğdır'da törenle kutlandı
Çanakkale Zaferi'nin 106. yılı Iğdır'da törenle kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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