Çanakkale Zaferi'ni tiyatroya taşıdılar
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Çanakkale Zaferi'ni tiyatroya taşıdılar

17.03.2021 16:52 | Son Güncelleme: 17.03.2021 17:24
Çanakkale Zaferi'ni tiyatroya taşıdılar

Yozgat'ın Sorgun Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında, Belediye bünyesinde staj yapan öğrenciler ve belediye personelleri tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla "Kınalı Hasan" isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

Yozgat'ın Sorgun Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında, Belediye bünyesinde staj yapan öğrenciler ve belediye personelleri tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla "Kınalı Hasan" isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

İlyas Arslan Kültür ve Sinema Salonunda sahnelenen oyuna Sorgun Belediye Başkan Vekili Beşir Karslıoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Serdar Okcu, İl Genel Meclisi Üyeleri Osman Yeşil ve Muaz Ağan, Şoförler ve Nakliyeciler Esnaf Odası Başkanı İsmail Kaplan, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Erdal Kaygusuz ve davetliler katıldı.

Tarihin en büyük ve en önemli savaşlarından ve aynı zamanda Türk tarihinin en büyük zaferlerinden biri olan Çanakkale Savaşı'nı anlatan "Kınalı Hasan" adlı tiyatro oyununda, şehadete sevdalı bir milletin kahramanlıkları anlatıldı. Tüm olumsuz koşullara rağmen bu büyük zafere imza atan kahraman yiğitler ve onları kınalayarak savaşa yollayan anne babaları anlatan tiyatro oyununda, belediye himayesinde olan Otizm ve Down Sendromlu çocukların da yer alması büyük beğeni topladı. Görsel ses ve efektlerle desteklenen tiyatro oyununda duygu dolu anlar yaşandı. - YOZGAT

Çanakkale Zaferi'ni tiyatroya taşıdılar
Çanakkale Zaferi'ni tiyatroya taşıdılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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