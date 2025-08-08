Çanakkale yangını, siyah araç kimin, siyah araç bulundu mu?

Öte yandan, yangının başlamasında rolü olduğu öne sürülen siyah renkli otomobil sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Aranan bu araç, yangınla ilgili en çok konuşulan unsurlardan biri haline geldi ve kamuoyunun dikkatini üzerine çekti. Peki, Çanakkale yangını, siyah araç kimin?

ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINI DEVAM EDİYOR

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Yiğitler köyü kırsalında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Yangının kontrol altına alınabilmesi için çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine ekipler hızla müdahaleye başladı. Yangın bölgesine çok sayıda hava ve kara aracı yönlendirildi.

5 KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Yangının ilerlemesiyle birlikte, yakınlardaki Saçaklı, Ahmetçeli ve Doğanca köylerinin tahliyesine karar verildi. Alevlerin ulaştığı Saçaklı köyünde çok sayıda ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Ekipler ve vatandaşlar, evleri alevlerden korumak için yoğun bir çaba sarf etti. Ayrıca, tedbir amacıyla Zeytinli ve Pıtırelli köyleri de boşaltıldı.

YANGINLA BAĞLANTILI SİYAH ARAÇ BULUNDU

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, olayla bağlantılı olduğu ileri sürülen siyah bir otomobil polis ekipleri tarafından Yenice yakınlarında durduruldu. İçinde bulunan 4 kişi gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Yangının kasıtlı çıkarıldığı şüphesiyle soruşturma başlatıldı.