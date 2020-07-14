Çanakkale Valisi Aktaş jandarma ekipleriyle havadan denetime katıldı Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde helikopterle havadan trafik denetimine katıldı.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde helikopterle havadan trafik denetimine katıldı.

Vali Aktaş, jandarma helikopteri ile havadan trafik denetlemeleri kapsamında, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı Kirazlı yol kontrol noktası, Lapseki Jandarma Komutanlığı Umurbey il yolu yol kontrol noktası, Gelibolu Jandarma Komutanlığı Evreşe Karakol Komutanlığı önü yol kontrol noktası ve Eceabat Jandarma Komutanlığı Kabatepe ile Kilitbahir feribot iskeleleri yol kontrol noktalarını havadan inceleyerek İl Jandarma Komutanı Albay Emrullah Büyük'ten bilgi aldı.

İçişleri Bakanlığının trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim faaliyetlerinin her zaman ve her yerde etkin bir şekilde gerçekleştirilerek, sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusunun sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi sebebiyle trafik denetimlerinin aralıksız devam ettiğini aktaran Vali Aktaş, yol kontrol noktalarında görev yapan jandarma trafik timleri ve jandarma asayiş timlerine çalışmalarında başarılar diledi.

İncelemelerin ardından Aktaş, Gelibolu ve Eceabat arasındaki yangın bölgesini ve Kınalı, Tekirdağ, Çanakkale ve Savaştepe otoyolunun yapım çalışmalarını da havadan inceledi.

Kaynak: AA