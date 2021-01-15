Çanakkale üzerinde bir uçağın çizdiği belirsiz rota sosyal medyada merak konusu oldu

Çanakkale üzerinde daire çizdikten sonra Yunanistan'a doğru yol alan bir uçak merak konusu oldu. Yaklaşık olarak 6000 metre yükseklikte uçan, kalkış noktası ve varış noktası belli olmayan uçakla ilgili sosyal medya kullanıcıları paylaşımlarda bulundu.

Bugün sosyal medyada paylaşılan bir görüntü kullanıcılar tarafından merak konusu oldu. 'Flightradar24.com' adresinde yayınlanan radar haritasında yer alan uçak Çanakkale üzerinde daireler çizdikten sonra Yunanistan'a doğru yöneldi.

UÇAĞIN KALKIŞ VE VARIŞ NOKTASI BİLİNMİYOR

Bir süre bu istikamette yol alan uçak daha sonra tekrar kendi etrafında daireler çizdi. Uçağın kalkış ve varış noktası bilinmezken, rotası merak uyandırdı.

KULLANICILAR SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIMDA BULUNDU

Bir kullanıcı konuyla ilgili olarak yaptığı paylaşımda, "İHA, deniz karakol uçakları, NATO veya bizim barış kartalı uçakları bu tip uçuşlar yapar" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan uçak uzun bir süre daha belirsiz bir şekilde rota çizerek uçmaya devam etti. Ayrıca kullanıcılar, uçağın hava şartları nedeniyle havaalanına iniş yapamamış olabileceğini de değerlendirdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları da uçağın kuleden onay alamamış olabileceğini söyledi.