Çanakkale üzerinde bir uçağın çizdiği belirsiz rota sosyal medyada merak konusu oldu
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Çanakkale üzerinde bir uçağın çizdiği belirsiz rota sosyal medyada merak konusu oldu

15.01.2021 15:23 | Son Güncelleme: 15.01.2021 15:53

Çanakkale üzerinde daire çizdikten sonra Yunanistan'a doğru yol alan bir uçak merak konusu oldu. Yaklaşık olarak 6000 metre yükseklikte uçan, kalkış noktası ve varış noktası belli olmayan uçakla ilgili sosyal medya kullanıcıları paylaşımlarda bulundu.

Bugün sosyal medyada paylaşılan bir görüntü kullanıcılar tarafından merak konusu oldu. 'Flightradar24.com' adresinde yayınlanan radar haritasında yer alan uçak Çanakkale üzerinde daireler çizdikten sonra Yunanistan'a doğru yöneldi.

Çanakkale üzerinde belirsiz rota çizen uçak merak konusu oldu

UÇAĞIN KALKIŞ VE VARIŞ NOKTASI BİLİNMİYOR

Bir süre bu istikamette yol alan uçak daha sonra tekrar kendi etrafında daireler çizdi. Uçağın kalkış ve varış noktası bilinmezken, rotası merak uyandırdı.

KULLANICILAR SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIMDA BULUNDU

Bir kullanıcı konuyla ilgili olarak yaptığı paylaşımda, "İHA, deniz karakol uçakları, NATO veya bizim barış kartalı uçakları bu tip uçuşlar yapar" değerlendirmesinde bulundu.

Çanakkale üzerinde belirsiz rota çizen uçak merak konusu oldu

Öte yandan uçak uzun bir süre daha belirsiz bir şekilde rota çizerek uçmaya devam etti. Ayrıca kullanıcılar, uçağın hava şartları nedeniyle havaalanına iniş yapamamış olabileceğini de değerlendirdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları da uçağın kuleden onay alamamış olabileceğini söyledi.

Çanakkale üzerinde belirsiz bir rota çizen uçak merak konusu oldu
Çanakkale üzerinde bir uçağın çizdiği belirsiz rota sosyal medyada merak konusu oldu
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