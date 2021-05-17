ÇANAKKALE - "Tam kapanma" sonrası Asya'dan Avrupa'ya geçişler başladı
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ÇANAKKALE - "Tam kapanma" sonrası Asya'dan Avrupa'ya geçişler başladı

Anadolu Ajansı / Murat Yüksel - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede "tam kapanma" tedbirleri sonrası, Asya kıtasından Avrupa'ya geri dönüş için Çanakkale'den feribotla geçişler başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede "tam kapanma" tedbirleri sonrası, Asya kıtasından Avrupa'ya geri dönüş için Çanakkale'den feribotla geçişler başladı.

Tam kapanma tedbirleri öncesi, yurdun çeşitli bölgelerine gitmek için Çanakkale Boğazı'nı kullanan vatandaşlar, kapanmanın sona erdiği ilk saatlerde geri dönüşe geçti.

Çanakkale, Eceabat ve Lapseki iskelelerinde çok sayıda araç feribota binmek için sıraya geçti.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ, yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle seferlerini saatsiz olarak gerçekleştirecek.

Feribotlar vatandaşların mağdur olmaması için doldur boşalt yöntemiyle çalışacak.

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Muhabir Burak Akay

ÇANAKKALE - 'Tam kapanma' sonrası Asya'dan Avrupa'ya geçişler başladı
ÇANAKKALE - 'Tam kapanma' sonrası Asya'dan Avrupa'ya geçişler başladı
ÇANAKKALE - 'Tam kapanma' sonrası Asya'dan Avrupa'ya geçişler başladı
ÇANAKKALE - 'Tam kapanma' sonrası Asya'dan Avrupa'ya geçişler başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel

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